شكرا لقرائتكم مسحة لأسرتىّ كهربا وصالح جمعة بعد إصاباتهما بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تخضع أسرة الثنائي محمود عبد المنعم كهربا وصالح جمعة لاعبا الأهلي لمسحة طبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا بعد إصابة اللاعبين خلال اليومين الماضيين.

وجاء ذلك من أجل الاطمئنان على صحة أسر اللاعبين بعد اصابتهما بفيروس كورونا. وكان النادي الأهلي أعلن إصابة الثنائي محمود عبد المنعم كهربا وصالح جمعة بفيروس كورونا ويخضع اللاعبان لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.‏ ومن المقرر أن يخضع اللاعبان لمسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة.

وأكد مسئولو النادى الأهلى أن حالة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق جيدة، وأنه لا يُعانى من أية أعرض قوية لفيروس كورونا الذى أصيب به مؤخراً، وأوضح مسئولو النادى أن كهربا يخضع للعزل المنزلى حالياً ويتلقى متابعة مُستمرة من جهاز الفريق الطبى ويلتزم بالبرنامج العلاجى للتعافى من هذا الفيروس.

وأضاف مسئولو الأهلى أن اللاعب سيخضع لمسحة جديدة غداً، السبت، وبعدها سيتحدد موقفه من المشاركة فى التدريبات والمباريات، ويأمل الجهاز الفنى فى تحوّل العينة من إيجابية لسلبية بشكل يسمح للاعب بالمشاركة فى التدريبات الأسبوع المقبل، وبالتالى دخول قائمة الأهلى استعداداً لمباراة الزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى، يدخل فريق الكرة بالنادى الأهلى معسكراً مغلقاً بالنادى اليوم، الجمعة، استعداداً لمباراة أبوقير للأسمدة المقرر لها الخامسة مساء غد، السبت، بإستاد برج العرب فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ويتدرب الفريق اليوم على ملعبه فى التتش ثم يتجه للإسكندرية للمبيت بها قبل خوض لقاء الغد الذى سيشهد تغييرات كثيرة فى التشكيل حيث تتجه النية لدى الجهاز الفنى للفريق بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى للإعتماد على العناصر البديلة والتى لم تحظى بفرصة المشاركة كثيراً خلال الفترة الماضية يأتى فى مقدمتها صالح جمعة ومحمود وحيد والحارس على لطفى والسنغالى آليو بادجى ووليد سليمان وبعض الصاعدين أمثال العربى بدر ومحمد شكرى وغيرهم من اللاعبين الذين سيعتمد عليهم موسميانى من أجل إراحة الأساسيين لتجهيزهم للمباراة الهامة والمرتقبة أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى فى نهائى درى أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة.