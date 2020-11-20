شكرا لقرائتكم محمد سلامة حكما لمباراة الأهلى وأبو قير للأسمدة بكأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختارت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، الحكم محمد سلامة لإدارة مباراة الغد بين الأهلى وأبو قير للأسمدة فى ربع نهائى كأس مصر التى تقام فى تمام الخامسة مساء على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ويواجه الفائز من الفريقين نادى الاتحاد السكندرى فى قبل نهائى البطولة.

من ناحية أخرى، أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، دخول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، معسكرًا مغلقًا ابتداء من بعد غدٍ الأحد، وذلك حتى الانتهاء من المباراة المرتقبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء 27 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة. وجاء هذا القرار لتوفير مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم قبل مباراة الجمعة القادم.

ويُجري الفريق مسحة طبية مباشرة عقب مباراة أبو قير للأسمدة، المقرر لها مساء غدٍ في دور الـ8 بمسابقة كأس مصر. وأضاف عبد الحفيظ أن الفريق سيخوض مرانه بعد غدٍ الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وبعدها يتوجه الفريق إلى معسكره المغلق بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لبدء تنفيذ البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لنهائي دوري الأبطال.

فيما أكد الجهاز الطبي للأهلي أن إصابة النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق بسيطة ولن تمنعه من المشاركة في مباراة الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة ، موضحاً أن الجهاز الفني قرر أستبعاد اللاعب من مباراة أبوقير للأسمدة غداً ، السبت، في دور الثمانية لكأس مصر بسبب الإصابة البسيطة التي تعرض لها مؤخراً في كاحل القدم حيث يُفضّل الجهاز الفني عدم مشاركة اللاعب في لقاء الكأس خاصة في ظل عدم مشاركته في المران الجماعي أمس وأمس الأول وأوضح مسئولو الاهلي أن أجاي سيُشارك في مران الفريق بعد غد، الأحد، بشكل طبيعي .