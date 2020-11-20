شكرا لقرائتكم باتشيكو يدرس الدفع بـ"جنش" فى حراسة مرمى الزمالك أمام نادى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، الدفع بمحمود جنش، حارس مرمى الفريق، فى التشكيل الأساسى للأبيض فى مباراته أمام نادى مصر، المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء غد السبت، فى إطار منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، والتى ستقام على ستاد السويس الجيش، مع إراحة محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق.

ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصار فى مباراته أمام نادى مصر، من أجل مواصلة مشواره نحو المنافسة على حصد لقب الكأس الذى يحمل الأبيض لقبه من النسخة الماضية، ويسعى الأبيض لتحقيق الفوز خلال مباراته غدًا لاستكمال مشواره المحلى والمنافسة على اللقب المحلى، خاصة أنها تأتى قبل مباراة مُرتقبة للفريق الأبيض قبل مباراته أمام الأهلى، فى القمة التاريخية التى ستجمع بين القطبين فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى يحلم أبناء ميت عقبة بالفوز بها والتتويج باللقب الإفريقى الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002، عندما توج الأبيض به للمرة الخامسة فى تاريخه على حسابه الرجاء البيضاوى.

واستهل الزمالك مشواره فى النسخة الجارية من منافسات كأس مصر بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى دور الـ 32 من المسابقة، ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر، فيما استهل نادى مصر مشواره بالفوز على الجونة، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى دور الـ32 من المسابقة المحلية، فيما فاز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، فى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

يذكر، أن الزمالك ينتظره مباراة مرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة، حيث ستشهد البطولة قمة تاريخية والتى ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد، جيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.