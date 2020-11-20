شكرا لقرائتكم على أبو جريشة: الأهلى والزمالك أبطال وخسارة أفريقيا ليست نهاية المطاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق على أبو جريشة نجم الإسماعيلي الأسبق على نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر أن يجمع بين الأهلى والزمالك قطبي الكرة المصرية 27 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولى لأول مرة في التاريخ .

قال أبو جريشة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه من الصعب التكهن بنتيجة مباراة الأهلى والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا لأن الفريقين أقويا وإلا ما استطاعوا الوصول للنهائي مؤكدا أن موازين القوة متقاربة للغاية بين الطرفين.

تابع أبو جريشة أن يتمنى خروج النهائي الأفريقي بالصورة التي تشرف الكرة المصرية خاصة أن اللقاء سيتابعه العالم كله مطالبا اللاعبين بضرورة التحلى بالروح الرياضية ونبذ التعصب وعدم التسبب في الأزمات والمشاكل.

أكد نجم الإسماعيلي الأسبق أن خسارة أي فريق للقب دوري أبطال أفريقيا ليست نهاية المطاف لأن المواعيد القادمة كثيرة مطالبا جماهير القطبين بضرورة الالتزام وعدم إثارة الفتن على منصات السوشيال ميديا.