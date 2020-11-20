شكرا لقرائتكم الأهلي يستدعى 5 لاعبين منتصف الليل.. تعرف على السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استدعى النادي الأهلي عدد من لاعبيه الدوليين المستبعدين من مباراة أبو قير للأسمدة لمقر النادي بالجزيرة منتصف ليلة الغد السبت، وعقب ساعات من المباراة المرتقبة في كأس مصر.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم في تمام التاسعة مساء السابع والعشرين صوب أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي لمتابعة ديربي القرن بين الغريمين الزمالك ضد الأهلي في المواجهة المقررة بنهائي دوري أبطال أفريقيا والتي ارتفعت حالة الشغف بسببها في الشارع المصري والعربي نتيجة مواجهة ندية مواجهات القطبين تاريخياً.

وأبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول اللاعبين المستبعدين وعلى رأسهم عمرو السولية ومحمد هاني، وجونيور أجايي، ومحمود كهربا، وعلي معلول، للخضوع الى مسحة كورونا مع الفريق قبل الدخول في معسكر مغلق.

وقرر النادي الأهلي خضوع لاعبيه لمسحة كورونا مساء السبت بمقر الجزيرة عقب عودة الفريق من الإسكندرية مباشرة على أن يتواجد الخماسي بمقر الجزيرة أيضاً وفي صباح اليوم التالي الأحد ووفقاً لنتائج العينات التي سيتم أخذها سيعسكر الفريق بأحد فنادق القاهرة الجديدة لموعد المباراة على أن يستبعد اللاعبين الذين تثبت اصابتهم بفيروس كوفيد-19.

وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائي بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

وحقق الأهلي الفوز في 10 مباريات، وتعادل 3، وخسر 1، وذلك في 12 مواجهة، سجل خلالها 34 هدفا واستقبل 6 أهداف.

سبق وأن تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائي بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.