شكرا لقرائتكم أروابارينا يطلب خوض بيراميدز وديتين يومى 26 و 29 نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الأرجنتينى رودولفو أروابارينا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، خوض مواجهتين وديتين خلال الفترة المقبلة، فى إطار تجهيز وإعداد الفريق للموسم الكروى الجديد الذى سينطلق فى الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وقرر الجهاز الفنى لبيراميدز أن يبدأ المعسكر المقام حاليًا بتقسيم التدريبات على فترتين "صباحًا ومساءً" من أجل رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين وتعويض فترة الراحة السلبية التى حصلوا عليها عقب الانتهاء من مواجهة نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وحدد أروابارينا يومى 26 و 29 من الشهر الجارى، لخوض مواجهتين وديتين، للوقوف على مستوى اللاعبين ومنحهم حساسية المباريات قبل عودة مسابقة الدورى من جديد، ومن المنتظر أن يقوم الجهاز الإدارى بالاتفاق مع فريقين لمواجهتهم وديًا وفقًا لرغبة الخواجة الأرجنتينى.

ومن المقرر أن ينضم غدًا السبت، اللاعبين الدوليين لمعسكر بيراميدز المقام حاليًا، فى أحد الفنادق الكبرى، وذلك بعد منحهم راحة سلبية عقب انتهاء مشوارهم مع المنتخب الوطنى، بمواجهتى توجو فى تصفيات أمم أفريقيا، لاسيما أن الخواجة الأرجنتينى قرر تأجيل خوض أى مباراة ودية لحين عودة الدوليين وهم عبدالله السعيد وعلى جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدى واحمد توفيق ورمضان صبحى.

من ناحية أخرى، كشف مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز عن أن صفقة أحمد الشيخ لاعب الفريق الكروي الأول بالأهلي باتت مهددة بعد دخول إدارة النادي في مفاوضات لضم مصطفى فتحي جناح الزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتدرس إدارة نادى الزمالك ومسئولي الكرة فى الفريق العرض الذي تقدم به نادى بيراميدز من خلال خطابا رسميا إلى نظيره الابيض يتقدم فيه بعرض رسمي لضم مصطفى فتحي جناح الزمالك المهاجم خلال الانتقالات الصيفية الجارية فى سرية تامة حيث لا يعلو صوت فى إدارة الكرة بالقلعة االبيضاء سوي تركيز اللاعبين قبل مواجهه الأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر لها 27 نوفمبر الجاري.

وبات رحيل مصطفى فتحى بنسبة كبيرة فى يد الجهاز الفنى للفريق بقيادة البرتغالى جايمي باتشكيو المدير الفنى للفريق الأول بنادى الزمالك، تزامنا مع رغبة نادى بيراميدز فى ضم جناح الفريق المهاجم خلال الموسم المقبل فى الميركاتو الصيفي الحالي.

من جهته رحب فتحى بعرض بيراميدز خصوصا أنه مناسب فى كل الأحوال من حيث المقابل المادى الكبير الذى سيحصل عليه وكذلك تواجده بجوار مجموعة من النجوم الدوليين لمنتخب مصر ومنتخبات أخري فيما قرر الزمالك تأجيل مناقشة الأمر والبت فيه لحين انتهاء نهائى دوري أفريقيا المقرر له 27 من نوفمبر الجاري أمام غريمه التقليدي الأهلى فى نهائى القرن الإفريقي.

من جهته رحب البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفنى لنادى الزمالك، بشكل مبدئى على رحيل الجناح المهاجم مصطفى فتحي، معلالا ذلك بأن طريقة لعب فتحى غير مناسبة لنفس طريقة وخطط باتشيكو التى يعتمد عليها فى يادة مباريات الزمالك بشكل كبير، حيث يلتزم المدرب البرتغالي بالجانب الدفاعى دائما لجميع اللاعبين غير أن مصطفي ينقصه أداء الواجبات الدفاعية من خلال سرعة الارتداد وقطع الكرات مما يقلل من فرص مشاركة اللاعب فى تشكيل البرتغالي باتشيكو فى المباريات المقبلة.

وبالتالى فإن الخروج على سبيل الاعارة لاكتساب خبرات إضافية من خلال حجز مكان اساسي فى تشكيل الأندية الأخري هو الحل الأمثل والقائم حاليا.