شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الشارقة للجواد العربي يختتم اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى

شهدت منافسات اليوم الثاني لمهرجان الشارقة للجواد العربي (الإنتاج المحلي) بنسخته ال17 تألق خيول الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي بعدما حققت صدارة المهرات بعمر 3 سنوات والأفراس بعمر 4 إلى 5 سنوات، فيما تألقت أيضاً خيول مربط عجمان في أشواط الأفراس والأفراس بعمر 6-7 سنوات.

وتختتم اليوم منافسات المهرجان الذي يقام بنادي الشارقة للفروسية والسباق.

وفي تفاصيل منافسات اليوم الثاني الذي انطلق بالشوط الثالث والمخصص للمهرات بعمر 3 سنوات القسم «أ» فقد تألقت المهرة «ع ج أفكار» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي محققه 97.83 نقطة، وجاءت بالمركز الثاني «شيله البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي محققه نفس رصيد النقاط.

وفي القسم «ب» حققت «دي مودي» لمربط غالب للخيول العربية المركز الثالث محققة 92.67نقطة، وحلت بالمركز الثاني «ع ج فلك» لمربط عجمان محققة 91.67نقطة، فيما جاءت بالمركز الثالث «منار الهواجر» لسلطان محمد خليفة اليحيائي برصيد 91.17 نقطة.

في الشوط الرابع المخصص للأفراس بعمر 4-5 سنوات في القسم «أ» حصدت « ع ج براكة» لمربط عجمان بعدما حققت 92.83 نقطة، وجاءت بالمركز الثاني «دي شيهانه» لمربط دبي للخيول العربية،فيما جاءت بالمركز الثالث «زين ياس» لبخيت سعيد بخيت الكتبي.

وفي القسم «ب» أحرزت « إ.س. شيخة» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي المركز الأول ،وحلت ثانية

«سهيلة الياه» لمربط الياه للخيول العربية ، وثالثة « إ. س. رشيدة» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي .

وفي الشوط الخامس للأفراس بعمر 6 – 7 سنوات حصدت « ع ج اريانا» لمربط عجمان المركز الأول، فيما جاءت بالمركز الثاني «شهيره البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، فيما جاءت بالمركز الثالث «غاليه الهواجر» للدكتور غانم الهاجري.

وأسدل اليوم الثاني بمنافسات الشوط السادس والمخصص للأفراس بعمر 8 سنوات فأكثر وحققت « دي وجنه» لجمعة محمد حمدي الشميلي المركز الأول برصيد 92.00نقطة.