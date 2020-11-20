شكرا لقرائتكم خبر عن قمة نارية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد الليلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتطلع أتلتيكو مدريد إلى توجيه ضربة قوية لبرشلونة وإبعاده مبكراً عن المنافسة عندما يستضيفه اليوم السبت على ملعب واندا متروبوليتانو، في قمة مباريات المرحلة العاشرة من بطولة إسبانيا، التي تشهد مباراة صعبة لريال مدريد( 16 نقطة من 8 مباريات) مع فياريال الثاني (18 نقطة من 9 مباريات).

وفي حال فوز أتلتيكو مدريد فإنه سيعمق جراح الفريق الكاتالوني ويبعده عنه بفارق 8 نقاط، ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في الترتيب مع 17 نقطة من 7 مباريات متأخراً بفارق 3 نقاط عن ريال سوسييداد المتصدر برصيد 20 نقطة من 9 مباريات، في حين يحتل برشلونة المركز الثامن برصيد 11 نقطة من 7 مباريات.

وأتلتيكو هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة منذ مطلع الموسم الحالي، كما يتمتع بأفضل خط دفاع حيث لم تمن شباكه سوى بهدفين في 7 مباريات كما أنه صاحب ثاني أفضل خط هجوم (17 هدفاً) بعد ريال سوسييداد (20).

لكن المواجهة المرتقبة بين مهاجم أتلتيكو مدريد الأوروجوياني المخضرم لويس سواريز وناديه السابق برشلونة لن تحصل بعدما خضع الأخير لفحص ثانٍ الأربعاء للكشف عن فيروس كورونا جاءت نتيجته إيجابية.

لكن أتلتيكو مدريد يستطيع الاعتماد على نجمه البرتغالي جواو فيليكس الذي يتألق هذا الموسم بشكل لافت وسجل 5 أهداف ليحتل المركز الثاني في صدارة ترتيب الهدافين متأخراً بفارق هدف وحيد عن مهاجم ريال سوسييداد ميكل اويارزابال.

من جهته، قال مدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان إن المباراة صعبة ومهمة.

ويغيب عن برشلونة لاعب وسطه سيرجيو بوسكيتس وجناحه اليافع أنسوفاتي، علماً أن أتلتيكو لم يفز على برشلونة في الدوري منذ عام 2010.