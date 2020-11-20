الشارقة يحسم قمته مع النصر 2-1 ويبتعد 5 نقاط في الصدارة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

فاز الشارقة على النصر 2-1 في مباراة قمة أقيمت بينهما في استاد الأبيض في افتتاح الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، لينال «الملك» انتصاره السادس توالياً، وعزز صدارته برصيد 18 نقطة وبفارق 5 نقاط عن «العميد» الثاني.

جاءت المباراة مثيرة وجميلة واستحقت لقب قمة الجولة، وقد افتتحها النصر بفرصة ثمينة بعد تسديدة من تيغالي أبعدها المدافع سالم سلطان عن خط المرمى، قبل أن تتحول الأفضلية للشارقة الذي افتتح التسجيل عند الدقيقة 20 بعدما تعرض ويلتون للعرقلة من الحارس أحمد شامبيه ليحتسب الحكم ركلة جزاء سددها المتخصص كورنادو بنجاح.

وأصاب كورنادو العارضة إثر ركلة حرة رائعة(48)، وقد عاقب «العميد» ضيفه على عدم تسجيل هدف ثان خلال فترة أفضليته بتعديل النتيجة بهدف مميز من ضياء سبع الذي التف حول نفسه وسدد في شباك الحوسني (59).

وعاد الشارقة لتسجيل هدف الفوز عبر ركلة جزاء أيضاً إثر لمسة يد على طارق أحمد سددها كورنادو بنجاح في الدقيقة 79، ليتصدر الساحر البرازيلي ترتيب الهدافين برصيد 7 أهداف منها 5 من ركلات جزاء.

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