بطولة فرنسا: بوردو يستعيد نغمة الانتصارات ويعمق جراح رين

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باريس: استعاد بوردو نغمة الانتصارات وعمَّق جراح مضيفه رين عندما تغلب عليه 1-صفر الجمعة في افتتاح المرحلة الحادية عشرة من بطولة فرنسا في كرة القدم.

ويدين بوردو بفوزه الأول بعد خسارتين متتاليتين إلى وافده الجديد لاعب رين السابق حاتم بن عرفة الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 37 بعدما تلاعب بثلاثة مدافعين وسدد كرة قوية زاحفة بيسراه من خارج المنطقة فأسكنها الزاوية اليمنى للحارس السنغالي الفريد غوميس (37).

ودافع بن عرفة عن ألوان رين موسم 2018-2019 قبل الانتقال منتصف الموسم الماضي إلى بلد الوليد الإسباني لمدة ستة أشهر ومنه في صفقة انتقال حر إلى بوردو الصيف الماضي.

وهو الهدف الأول للدولي السابق في الدوري هذا الموسم، علما بأنه دافع سابقاً عن ألوان ليون ومرسيليا ونيس وباريس سان جرمان ونيوكاسل وهال سيتي الانكليزيين.

وهو الفوز الرابع لبوردو هذا الموسم والثاني في مبارياته الخمس الأخيرة التي مني خلالها بثلاثة هزائم، فرفع رصيده إلى 15 نقطة وارتقى إلى المركز الحادي عشر مؤقتاً.

كما هو الفوز الثاني لبوردو خارج قواعده هذا الموسم بعد الأول على أنجيه 2-صفر في المرحلة الثانية في 30 آب/أغسطس الماضي.

وألحق بوردو الخسارة الثانية على التوالي برين بعد سقوطه أمام باريس سان جرمان حامل اللقب صفر-3 في المرحلة الماضية.

وجاءت خسارة رين قبل القمة المصيرية التي تنتظره الثلاثاء المقبل أمام ضيفه تشلسي الانكليزي في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتقاسم رين الذي يشارك في المسابقة القارية العريقة للمرة الاولى في تاريخه، المركز الأخير مع كراسنودار الروسي برصيد نقطة واحدة لكل منهما بفارق 6 نقاط خلف تشلسي وإشبيلية الاسباني المتصدرين.

وتجمد رصيد رين الذي مني بخسارته الثالثة هذا الموسم والثانية على أرضه بعد الأولى أمام انجيه 1-2 في المرحلة الثامنة، عند 18 نقطة وتراجع إلى المركز الرابع بفارق الأهداف خلف مرسيليا الذي تأجلت مباراته مع ضيفه نيس الى موعد لاحق بسبب غياب أكثر من 10 لاعبين في صفوف الاخير بسبب اختبارات ايجابية لفيروس كورونا المستجد.

ويلعب لاحقاً موناكو مع باريس سان جرمان.

وتستكمل المرحلة السبت بلقاء بريست مع سانت اتيان، على أن تختتم الأحد بلقاءات ليل مع لوريان، وانجيه مع ليون، ورينس مع نيم، ومونبلييه مع ستراسبورغ، وديجون مع لنس، ونانت مع متز.