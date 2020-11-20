شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 20 / 11 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة 20 / 11 / 2020 العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتى جاء فى مقدمتها تأكيد مسئولى اتحاد الكرة، أنه لا توجد أزمة فى مباراة الزمالك وأف سى مصر، المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء غد السبت، فى إطار منافسات ربع نهائى كأس مصر، وأوضح مسئولو الجبلاية أن تعليمات كأس مصر واضحة وهى أن تقام المباريات بالقوائم الجديدة خاصة وأن القيد مفتوح حاليا، ويرصد ”الخليج 365” أبرز الأخبار التى شهدها نادى الزمالك اليوم الجمعة..

اتحاد الكرة: مباريات كأس مصر غدا بالقوائم الجديدة للأندية

كشف مسئولو اتحاد الكرة، أنه لا توجد أزمة فى مباراة الزمالك واف سى مصر فى ربع نهائى كأس مصر المقرر لها غدا السبت، وأوضح مسئولو الجبلاية أن تعليمات كأس مصر واضحة وهى أن تقام المباريات بالقوائم الجديدة خاصة وأن القيد مفتوح حاليا، وفيما يتعلق بأندية القسم الثانى تحديدا سيتم غلق القيد لهم بعد 3 أيام بسبب انطلاق الموسم الجديد، لذا من حق اف سى مصر خوض مباراة الغد أمام الزمالك بالقائمة الجديدة.

حازم إمام يخضع لمسحة كورونا ويخرج من قائمة لقاء نادى مصر

خضع حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، لمسحة كورونا الثانية، وبذلك تأكد ابتعاده عن مباراة فريقه غدا أمام نادى مصر، حيث سينتظر ظهور النتيجة، غدا، السبت، بعدما حصل اللاعب على راحة من تدريبات الفريق، أمس، الخميس، حيث أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للأبيض، إن حازم إمام سيخضع لبعض الفحوصات الطبية ومسحة طبية جديدة من أجل الاطمئنان عليه بشكل أكبر قبل أن ينتظم فى تدريبات الفريق الجماعية.

الزمالك يدخل معسكرًا مغلقا اليوم استعداداً لموقعة الكأس

يدخل الزمالك تحت قيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، معسكرًا مغلقا، اليوم، الجمعة، استعدادا لمواجهة نادى مصر، التى ستقام مساء غدًا، السبت، على ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، والتى يطمح الأبيض فى تحقيق الانتصار خلالها من أجل مواصلة مشواره نحو المنافسة على حصد لقب الكأس، خاصة بعدما استعاد الأبيض لجهود لاعبيه الدوليين فى المنتخبات المختلفة باستثناء الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، الذى سيغيب عن تلك المواجهة بسبب إيقافه على خلفية أحداث مباراة المصرى الشهيرة بالدورى حيث سيتم رفع الإيقاف عن اللاعب التونسى عقب مباراتين وسيغيب عن مواجهة نادى مصر بالإضافة إلى المباراة التالية المحلية للفريق الأبيض والتى ستكون فى دور قبل النهائى بالكأس حال إقصاء الزمالك لنظيره نادى مصر من المسابقة.

الزمالك يعلن إجراء ساسى مسحة كورونا قبل العودة للتدريبات

كشف الموقع الرسمى لنادى الزمالك أن الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، سوف ينتظم فى التدريبات الجماعية للفريق بعد عودته والاطمئنان عليه بإجراء مسحة طبية خاصة بفيروس كورونا، وفقا للبروتوكول المتبع، حيث يغيب ساسي عن مباراة الفريق المقبلة أمام نادى مصر غدا السبت ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

منتخب الشباب يوافق على انضمام أسامة فيصل للزمالك أمام إف سى مصر

وافق ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عامًا، على انضمام أسامة فيصل مهاجم منتخب الشباب وفريق الكرة بنادى الزمالك إلى معسكر الفريق الأبيض المقرر اليوم بمدينة السويس عقب مباراة منتخب الشباب الودية أمام منتخب السويس، حيث يبقى اللاعب بفندق إقامة الفريق بالمدينة.