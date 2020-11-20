شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات قياسية فى أحداث المصارعة..غرامة لسمر حمزة وايقاف المدرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اعتمد مجلس ادارة اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب، مذكرة لجنة القيم باللجنة الأولمبية حول واقعة وأحداث المصارعة بالمركز الأولمبي بالمعادي ، وما ورد فيها من توصيات وعقوبات وهي ، تغريم اللاعبة سمر حمزه 50 ألف جنيه لما نسب إليها من اتهامات ، وايقاف ممدوح فرج مدرب المصارعة النسائية لمدة عامين وتغريمه 30 ألف جنيه ، وإيقاف أحمد ممدوح فرج لمدة عام وتغريمه 20 ألف جنيه ، وشطب اللاعب إسلام ممدوح فرج من سجلات اتحاد المصارعة ، وتوجيه اللوم لمجلس ادارة اتحاد المصارعة لما لقيته لجنة التحقيقات من تقصير واضح منه تجاه المعسكر وعناصره المختلفة.

وزاد مجلس ادارة اللجنة الاولمبية على مذكرة لجنة القيم ، بتوجيه إنذار أخير لمجلس إدارة اتحاد المصارعة لتكرار وقائع الخروج عن النص والمواجهات.

وكانت اللجنة الاولمبية برئاسة المهندس هشام حطب تحركت بعد ساعات من الواقعة ، وعقدت جلسة مع أطراف الواقعة في اليوم التالي بحضور ممثلي وزارة الشباب والرياضة وجميع أطراف الأحداث .



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وأحال الأمر إلى لجنة القيم برئاسة المهندس ياسر إدريس ، بعد ايقاف جميع المتورطين لحين انتهاء التحقيقات

وتولى قاضي التحقيقات المستشار أحمد حافظ التحقيق مع الجميع ، لتنتهي لجنة القيم إلى توصياتها ، ثم اعتماد مجلس الأولمبية لها بعد دعمها بإنذار اتحاد المصارعة .