عقوبات قياسية فى أحداث المصارعة..غرامة لسمر حمزة وايقاف المدرب

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شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات قياسية فى أحداث المصارعة..غرامة لسمر حمزة وايقاف المدرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
اعتمد مجلس ادارة اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب، مذكرة لجنة القيم باللجنة الأولمبية حول واقعة وأحداث المصارعة بالمركز الأولمبي بالمعادي ، وما ورد فيها من توصيات وعقوبات وهي ، تغريم اللاعبة سمر حمزه 50 ألف جنيه لما نسب إليها من اتهامات ، وايقاف ممدوح فرج مدرب المصارعة النسائية لمدة عامين وتغريمه 30 ألف جنيه ، وإيقاف أحمد ممدوح فرج لمدة عام وتغريمه 20 ألف جنيه ، وشطب اللاعب إسلام ممدوح فرج من سجلات اتحاد المصارعة ، وتوجيه اللوم لمجلس ادارة اتحاد المصارعة لما لقيته لجنة التحقيقات من تقصير واضح منه تجاه المعسكر وعناصره المختلفة.
وزاد مجلس ادارة اللجنة الاولمبية على مذكرة لجنة القيم ، بتوجيه إنذار أخير لمجلس إدارة اتحاد المصارعة لتكرار وقائع الخروج عن النص والمواجهات.
وكانت اللجنة الاولمبية برئاسة المهندس هشام حطب تحركت بعد ساعات من الواقعة ، وعقدت جلسة مع أطراف الواقعة في اليوم التالي بحضور ممثلي وزارة الشباب والرياضة وجميع أطراف الأحداث .
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وأحال الأمر إلى لجنة القيم برئاسة المهندس ياسر إدريس ، بعد ايقاف جميع المتورطين لحين انتهاء التحقيقات
وتولى قاضي التحقيقات المستشار أحمد حافظ التحقيق مع الجميع ، لتنتهي لجنة القيم إلى توصياتها ، ثم اعتماد مجلس الأولمبية لها بعد دعمها بإنذار اتحاد المصارعة .
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