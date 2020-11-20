حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 20 / 11 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصاد الرياضة اليوم، الجمعة، الموافق 20/ 11/ 2020 شهد العديد من الأحداث الهامة جاء فى مقدمتها، إصابة صالح جمعة بـ كورونا قبل نهائى أفريقيا، وحازم إمام يخضع لمسحة كورونا ويخرج من قائمة لقاء نادى مصر، وسلبية المسحة الأخيرة لـ"دونجا" وأليو بادجي يتلقى عرضا من أميان الفرنسى والأهلى يدرس الموافقة. إصابة صالح جمعة بـ كورونا قبل مباراة الأهلى والزمالك بنهائى أفريقيا الأهلي يبدأ معسكره لنهائي دوري الأبطال أمام الزمالك الأحد المقبل أليو بادجي يتلقى عرضا من أميان الفرنسى والأهلى يدرس الموافقة 21 لاعبًا فى قائمة الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة في الكأس الأهلي يكشف موقف أجاي من المشاركة فى نهائي أفريقيا أمام الزمالك ساسى يصل القاهرة غدا بعد مشاركته مع تونس فى تصفيات أمم أفريقيا حازم إمام يخضع لمسحة كورونا ويخرج من قائمة لقاء نادى مصر محمد حسن لاعب الزمالك فى رحلة بحرية بالعين السخنة رغم إصابته بكورونا سلبية المسحة الأخيرة لـ"دونجا" من فيروس كورونا لاعبو بيراميدز الدوليين ينضمون لمعسكر الإعداد غدًا بعد انتهاء فترة الراحة

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