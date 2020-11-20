اخبار الرياضه

حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 20 / 11 / 2020

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الجمعة 20 / 11 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصاد الرياضة اليوم، الجمعة، الموافق 20/ 11/ 2020 شهد العديد من الأحداث الهامة جاء فى مقدمتها، إصابة صالح جمعة بـ قبل نهائى أفريقيا، وحازم إمام يخضع لمسحة كورونا ويخرج من قائمة لقاء نادى مصر، وسلبية المسحة الأخيرة لـ"دونجا" وأليو بادجي يتلقى عرضا من أميان الفرنسى والأهلى يدرس الموافقة.

 

إصابة صالح جمعة بـ كورونا قبل مباراة الأهلى والزمالك بنهائى أفريقيا

c73f060f71.jpg

 

الأهلي يبدأ معسكره لنهائي دوري الأبطال أمام الزمالك الأحد المقبل

الأهلي يبدأ معسكره لنهائي دوري الأبطال أمام الزمالك الأحد المقبل

 

أليو بادجي يتلقى عرضا من أميان الفرنسى والأهلى يدرس الموافقة

أليو بادجي يتلقى عرضا من أميان الفرنسى والأهلى يدرس الموافقة

 

21 لاعبًا فى قائمة الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة في الكأس

21 لاعبًا فى قائمة الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة في الكأس

 

الأهلي يكشف موقف أجاي من المشاركة فى نهائي أفريقيا أمام الزمالك

الأهلي يكشف موقف أجاي من المشاركة فى نهائي أفريقيا أمام الزمالك

 

ساسى يصل القاهرة غدا بعد مشاركته مع تونس فى تصفيات أمم أفريقيا

ساسى يصل القاهرة غدا بعد مشاركته مع تونس فى تصفيات أمم أفريقيا

 

حازم إمام يخضع لمسحة كورونا ويخرج من قائمة لقاء نادى مصر

حازم إمام يخضع لمسحة كورونا ويخرج من قائمة لقاء نادى مصر

 

محمد حسن لاعب الزمالك فى رحلة بحرية بالعين السخنة رغم إصابته بكورونا

mohamedhassanofficial_126181065_3475398552567297_4904232054212447941_n

 

سلبية المسحة الأخيرة لـ"دونجا" من فيروس كورونا

سلبية المسحة الأخيرة لـ

 

لاعبو بيراميدز الدوليين ينضمون لمعسكر الإعداد غدًا بعد انتهاء فترة الراحة

لاعبو بيراميدز الدوليين ينضمون لمعسكر الإعداد غدًا بعد انتهاء فترة الراحة

 

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 20 / 11 / 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"