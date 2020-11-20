شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد سامى يُعلن رحيله عن رئاسة وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ماجد سامى مالك نادى وادى دجلة، رحيله عن منصبه، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: "لأن لكل بداية نهاية، أعلن اليوم إنتهاء رحلة 18 سنة من الكفاح.. وداعاً وادي دجلة"، ولم يفصح ماجد سامى عن كواليس قراره المفاجئ.



ماجد سامى

من ناحية أخرى، حصل نادى وادى دجلة على توقيع أحمد ميهوب حارس مرمى نادى اطسا وسمسطا السابق رسميا بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم، وتم التعاقد فى حضور حازم خيرت مدير الكرة بنادى وادى دجلة ومحمد الزيات وكيل اللاعب.

أحمد ميهوب الملقب بخليفة الشناوي من مواليد 1996 كان ضمن صفوف الناشئين بنادي مصر المقاصة وصعد للفريق الأول مع إيهاب جلال المدير الفني السابق، وهو من اكتشاف أحمد سالم المدير الفنى السابق لنادى إطسا وصعد مع نادى سمسطا من القسم الثالث للممتاز ب الموسم الماضى وكان قريبا من الانضمام للإسماعيلى قبل أن يطالب اليونانى بابافاسيليو المدير الفني لوادي دجلة بالتعاقد مع اللاعب بعد مشاهدته في احدي المباريات الودية .

ويعد ميهوب من الخامات الواعدة فى مركز حراسة المرمي حيث الطول الفارع والموهبة العالية، وأكد بابافاسيليو المدير الفنى لفريق وادى دجلة، أنه حارس مرمي منتخب مصر الأول في المستقبل.