شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الجمعة 20 / 11 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الجمعة 20 / 11 / 2020 العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتى جاء فى مقدمتها ثبوت إصابة صالح جمعة لاعب الأهلى، ‏بفيروس كورونا، بعدما خضع اللاعب لمسحة طبية مؤخرًا أثبت إيجابيتها، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجى وفقا للبروتوكول الطبى الخاص بوزارة الصحة، وذلك عقب تأكيد إصابة محمود كهربا، صانع ألعاب الفريق، بفيروس كورونا أيضًا، أمس، الخميس، ويرصد ”الخليج 365” أبرز الأخبار التى شهدها الأهلى اليوم..

تفاصيل إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا.. إنفوجراف

أثبتت المسحة الطبية التى خضع لها صالح جمعة لاعب الأهلى، ‏إيجابية إصابته بفيروس كورونا، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجى وفقا للبروتوكول الطبى الخاص بوزارة الصحة.‏

الأهلي يؤكد تحسن حالة كهربا وعدم وجود أعراض قوية بسبب كورونا

أكد مسئولو النادى الأهلى أن حالة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق جيدة، وأنه لا يُعانى من أية أعرض قوية لفيروس كورونا الذى أصيب به مؤخراً، وأوضح مسئولو النادى أن كهربا يخضع للعزل المنزلى حالياً ويتلقى متابعة مُستمرة من جهاز الفريق الطبى ويلتزم بالبرنامج العلاجى للتعافى من هذا الفيروس.

الأهلي يؤكد مشاركة أجاى ومحمد هانى فى مران الأحد المقبل

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، أن محمد هانى وجونيور أجايى لاعبى الفريق سيشاركان فى مران الفريق الجماعى ابتداء من الأحد المقبل بعد تعافيهما من ‏الإصابة، وأوضح مدير الكرة بالأهلى أن حالة هاني وأجايي تحسنت بشكل كبير، والأمور تسير بشكل جيد فى ‏المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى الذى خضعا له فى الفترة الأخيرة لتجهيزهما للمرحلة ‏المقبلة.‏

عبد الحفيظ يجتمع بلاعبي الأهلي فى التتش بسبب "هوجة" كورونا

عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذى أقيم ‏عصر اليوم، الجمعة، على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة أبوقير للأسمدة، مساء غدٍ ‏ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، وأكد عبدالحفيظ خلال جلسته مع اللاعبين على ضرورة اتباع التعليمات الطبية، والالتزام التام ‏بالإجراءات الوقائية والاحترازية فى ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا.‏

موسيمانى يجتمع مع ناصر ماهر فى مران الأهلى

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جلسة مع ناصر ماهر ‏على هامش المران الذى أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش، فى ختام التحضيرات ‏لمواجهة أبوقير للأسمدة.

جيرالدو يظهر فى الأهلى بعد عودته من أنجولا ‏

تواجد الأنجولي جيرالدو، لاعب الأهلي اليوم في استاد التتش ‏بالجزيرة، بعد عودته من أنجولا وانتهاء مهمته مع منتخب بلاده الذي خاض ‏مواجهتي الكونغو الديمقرطية في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، وخاض جيرالدو جلسة في الجيم، على هامش مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم؛ ‏استعدادا لمواجهة أبوقير للأسمدة.

21 لاعبًا فى قائمة الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة في الكأس

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمواجهة أبو قير للأسمدة في كأس مصر، المقرر لها مساء غدٍ السبت في دور الـ8 ، وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ووليد سليمان وأيمن أشرف ومروان محسن وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأليو بادجي وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر وفارس طارق وأحمد نبيل كوكا وعبد الرحمن أشرف.

أليو بادجي يتلقى عرضا من أميان الفرنسى والأهلى يدرس الموافقة

تلقى السنغالي أليو باجي مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عرضاً جاداً من فرنسا للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد خروج اللاعب من حسابات المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

الأهلي يكشف موقف أجاي من المشاركة فى نهائي أفريقيا أمام الزمالك

أكد الجهاز الطبي للأهلي أن إصابة النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق بسيطة ولن تمنعه من المشاركة في مباراة الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة ، موضحاً أن الجهاز الفني قرر أستبعاد اللاعب من مباراة أبوقير للأسمدة غداً ، السبت، في دور الثمانية لكأس مصر بسبب الإصابة البسيطة التي تعرض لها مؤخراً في كاحل القدم حيث يُفضّل الجهاز الفني عدم مشاركة اللاعب في لقاء الكأس خاصة في ظل عدم مشاركته في المران الجماعي أمس وأمس الأول وأوضح مسئولو الاهلي أن أجاي سيُشارك في مران الفريق بعد غد، الأحد، بشكل طبيعى.