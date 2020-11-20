عقوبات "خناقة" المصارعة.. غرامة لـ"سمر" وإيقاف المدرب وشطب نجله وإنذار أخير للاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام زايد:

اعتمد مجلس ادارة اللجنة الاولمبية برئاسة المهندس هشام حطب مذكرة لجنة القيم باللجنة الاولمبية حول واقعة وأحداث المصارعة بالمركز الأولمبي بالمعادي، وما ورد فيها من توصيات وعقوبات وهي:

تغريم اللاعبة سمر حمزة ٥٠ الف جنيه لما نسب إليها من اتهامات

ايقاف ممدوح فرج مدرب المصارعة النسائية لمدة عامين وتغريمه ٣٠ ألف جنيه .

إيقاف أحمد ممدوح فرج لمدة عام وتغريمه ٢٠ ألف جنيه .

شطب اللاعب إسلام ممدوح فرج من سجلات اتحاد المصارعة

توجيه اللوم لمجلس ادارة اتحاد المصارعة لما لقيته لجنة التحقيقات من تقصير واضح منه تجاه المعسكر وعناصره المختلفة.

وزاد مجلس ادارة اللجنة الاولمبية على مذكرة لجنة القيم، بتوجيه إنذار أخير لمجلس إدارة اتحاد المصارعة لتكرار وقائع الخروج عن النص والمواجهات.

وكانت اللجنة الاولمبية برئاسة المهندس هشام حطب تحركت بعد ساعات من الواقعة، وعقدت جلسة مع أطراف الواقعة في اليوم التالي بحضور ممثلي وزارة الشباب والرياضة وجميع أطراف الأحداث، وأحال الأمر إلى لجنة القيم برئاسة المهندس ياسر إدريس، بعد ايقاف جميع المتورطين لحين انتهاء التحقيقات، وتولى قاضي التحقيقات المستشار أحمد حافظ التحقيق مع الجميع، لتنتهي لجنة القيم إلى توصياتها، ثم اعتماد مجلس الأولمبية لها بعد دعمها بإنذار اتحاد المصارعة.

كانت الأزمة قد حدثت الأسبوع الماضي في المركز الأولمبي في المعادي، حيث تحول معسكر منتخب المصارعة إلى لمشاجرة كبيرة بين جميع الأطراف استدعت تدخل الشرطة.