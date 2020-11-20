المصري يحدد ملعب بورسعيد لاستضافة مبارياته بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن ناديه حدد ملعب بورسعيد ليستضيف مباريات فريقه في الموسم الجديد (2020 - 2021).

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم وجه خطابًا لجميع الأندية التي ستشارك في مسابقة الدوري لتحديد الملعب الأساسي والبديل قبل بداية الموسم الجديد.

وأضاف الخولي في تصريحات عبر المركز الإعلامي بنادي المصري، الجمعة :"النادي بدأ في اتخاذ أولى خطواته الرسمية بشأن الملعب من ناحية مخاطبة أمن بوروسعيد لاستضافة المباريات".

وتابع :"خاطبنا أيضًا مديرية أمن الإسماعيلية ليكون ملعب الإسماعيلية البديل، لكن من حقي إقامة مبارياتي على ملعب بوروسعيد ولا يوجد أي مشكلة في ذلك خاصة أن المباريات تقام بدون حضور الجماهير".

وشدد نائب رئيس النادي المصري خلال تصريحاته، أن ناديه يعاني على الصعيد المادي سواء في الفترة الماضية أو القادمة، لافتًا إلى أن النادي الساحلي حصل على دعم مادي من جانب المحافظة والشركة الراعية.

ووعد نائب المصري خلال تصريحاته بموسم استثنائي من خلال حصول الفريق البورسعيدي على بطولة في الموسم القادم.

وخاض نادي المصري جميع مبارياته في الموسم الماضي على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية، ليحصل الفريق الساحلي على المركز السادس برصيد 48 نقطة.

جدير بالذكر أن نادي المصري أعلن حتى الآن إتمام التعاقد مع سبع صفقات وهم :"أحمد شديد قناوي ، أحمد رفعت ، محمد عنتر ، مصطفى سلطان ، علاء عطا ، عصام ثروت ، أحمد دعدور".