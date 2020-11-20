تحيز سافر.. تقنية "العار".. ولاعبين "بير سلم".. أبرز تصريحات رحلة ماجد سامي كرئيس لدجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن رجل الأعمال ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، نهاية رحلته مع النادي بعد 18 سنة.

وكتب ماجد سامي، عبر حسابه الرسمي بمنصة فيسبوك، اليوم الجمعة:" لأن لكل بداية نهاية، أعلن اليوم انتهاء رحلة ١٨ سنة من الكفاح وداعاً وادي دجلة".

وكان فريق وادي دجلة قد صعد لبطولة الدوري الممتاز موسم 2009/2010 ليستمر في الممتاز حتى الآن.

ويملك ماجد سامي سجلا حافلا بالتصريحات المثيرة للجدل خلال فترة تواجده كرئيس لنادي وادي دجلة والتي استمرت لـ 18 عامًا، كان أبرزها الهجوم على اتحاد الكرة، ليتعرض في بعض الأحيان للإيقاف كما حدث في عام 2015، حين قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام ايقاف ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة لمدة 8 مباريات.

ميدو هو المدرب الأجنبي الوحيد في مصر

بتاريخ 19 نوفمبر 2015، عبر ماجد سامي عن سعادته بتولي أحمد حسام "ميدو" لمهمة الإدارة الفنية للفريق وقتها.

ونشر سامي عبر حسابة الخاص على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، صورة لميدو مصحوبة بعبارة عبر خلالها عن سعادته بالأمر.

وكتب سامي: " أهلا وسهلاً ميدو.. المدرب الأجنبي الوحيد في الدوري المصري ".

80% من مشاهدي الكرة المصرية أهلاوية

في نفس العام، أكد ماجد سامي أن اسم النادي الأهلي كان بمثابة "المغنطيس" لتحالف الأندية السبع لبيع حقوق البث التلفزيوني لمباريات الدوري نظرا لكون 80 من متابعي الكرة المصرية منتمين للنادي الأهلي.

وأشار سامي في تصريحات لقناة الحياة "تحالف الاندية اثبت أن البيع الجماعي أفضل من الفردي، الـ7 أندية حصلوا على 80 مليون جنيه وهو نفس المبلغ الذي جناه الـ13 الأخريين".

"تحيز سافر"

شن ماجد سامي، هجومًا على التحكيم المصري بسبب الأهلي والزمالك، بعدما نشر سامي عبر صفحته على فيسبوك مقطع فيديو من مباراة جمعت الأهلي ودجلة في يوم 29 يناير 2019.

وكتب سامي: "في الموسم الماضي احتسبت هذه اللعبة ضربة جزاء للأهلي لدفع أحمد رمضان بيكهام لرمضان صبحي."

واختتم: "إلى متى سيستمر الحكام في التحيز السافر للأهلي والزمالك؟"

لكن يظل عام 2020 الأكثر اثارة من حيث تصريحات ماجد سامي بعد قرار ايقاف النشاط الرياضي بسبب كورونا، قبل عودته بعد التوقف لعدة أشهر.

مقبلون على كارثة وسنتعاقد مع لاعبين "بير سلم"

أكد ماجد سامي، أن الأندية المصرية مقبلة على ما وصفه بـ"الكارثة" في ظل استكمال مباريات دوري WE المصري .

وأشار سامي في تصريحات عبر قناة النهار وان، إلى أن استكمال الدوري حتى أكتوبر وعدم فتح الباب أمام الانتقالات قبل نهاية الدوري سيؤدي لإبرام تعاقدات ضعيفة من جانب الأندية.

وقال سامي: "هل لي أن أسأل الجنايني عن موعد نهاية الموسم الجاري من الدوري؟، إذا كنا سننتهي في منتصف أكتوبر أو نهايته فنحن مقبولون على كارثة".

وأضاف: "سنضطر وقتها لعمل تعاقدات -بير سلم- ومع لاعبين ليسوا بالقوة المطلوبة، وذلك لأن فترات الانتقالات تم فتحها في كل الدول قبلنا وأندية الدول الأخرى ستجري تعاقدات قبلنا".

يجب إلغاء الدوري

وفي نفس السياق قال سامي في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "يجب إلغاء مسابقة الدوري لموسم 2019-2020، ولو هناك إصرار على استكمال بطولة الكأس فمن الأفضل استكمالها في بداية الموسم الجديد في أكتوبر لأنه أفضل وقت ونبدأ الموسم الجديد أيضا".

نوافق على منح اللقب للأهلي

وخلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج "الماتش" قال سامي:" اتحاد الكرة أجبرنا على العودة والاجتماع كان به تضارباً من وجهة نظري في الجزء الأول تحدثوا عن تطبيق اللوائح وضرورة تفعيل روابط الأندية فلماذا لا يستشيرونا كأندية في العودة، ونحن في الاجتماع كل منا يمسك بيده مطهر ويرتدي كمامة فهل لاعبينا سيلعبون في الحر بدون كمامات فهل هم أقل منا قيمة؟".

وأبدى سامي موافقته على منح لقب الدوري للأهلي دون الاستناد إلى اللائحة حال تم تصويت بين الأندية ورأى الجميع أن ذلك هو الحل، مضيفاً:" أحترم رأي الأهلي ومسؤوليه للحفاظ على مصلحة ناديهم، وأنا كنت مشجع أهلاوي من قبل ولكنني الآن دجلاوي ١٠٠% وأحافظ على مصلحة النادي الخاص بي".

مبروك دخول تقنية العار

وفي سبتمبر الماضي كتب ماجد سامي عبر حسابه بموقع التواصل فيسبوك: "مبروك دخول تقنية العار للكرة المصرية، بعدما خسر الفريق أمام نظيره الأهلي بهدفين دون رد في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.