ماجد سامي يُعلن نهاية رحلته مع وادي دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي: أعلن رجل الأعمال ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، نهاية رحلته مع النادي بعد 18 سنة. ودوّن ماجد سامي، عبر حسابه الرسمي بمنصة فيسبوك، اليوم الجمعة:"لأن لكل بداية نهاية، أعلن اليوم إنتهاء رحلة ١٨ سنة من الكفاح وداعاً وادي دجلة". وأنهى نادي وادي دجلة موسمه الماضي ببطولة الدوري في المركز الـ 15 برصيد نقطة.

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