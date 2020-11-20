بظهور عنتر ورفعت.. المصري يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قدّم نادي المصري البورسعيدي، الجمعة، صفقاته الجديد عبر مؤتمر صحفي نظمه النادي الساحلي استعدادًا للموسم الجديد سواء في بطولة الدوري أو كأس مصر (2020 - 2021).

وأكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، عبر الموقع الرسمي، أن هؤلاء النجوم فضلوا التعاقد مع المصري رغم العرض المالية المقدمة لهم من أندية أخرى والتي قد تفوق في قيمتها العرض المالي المقدم من المصري.

في المقابل، قال عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري، إن الصفقات التي تم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الحالية جاءت وفقًا لرؤية علمية لعلي ماهر المدير الفني للفريق.

وتعاقد نادي المصري مع سبع صفقات جديدة، وهم :"أحمد شديد قناوي ، أحمد رفعت ، محمد عنتر ، مصطفى سلطان ، علاء عطا ، عصام ثروت ، أحمد دعدور".

وكان نادي المصري البورسعيدي أنهى الموسم الماضي في المركز السادس برصيد 48 نقطة.