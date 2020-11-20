- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:
أثنى مدير الكرة بالنادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ على أرضية "ستاد برج العرب" قبل ٢٤ ساعة من مواجهة أبوقير للأسمدة في بطولة الكأس.
وأفاد مراسل الخليج 365 أن عبدالحفيظ توجه إلى "ستاد برج العرب" مساء اليوم الجمعة وتفقد أرضية الملعب خاصة في ظل حالة الطقس الحالية وهطول الأمطار.
يذكر أن أرضية "ستاد برج العرب" دخلت مرحلة صيانة منذ فترة ومنذ ذلك التوقيت لم يتأثر الملعب من تساقط الأمطار.
ويلتقي الأهلي نظيره أبوقير للأسمدة ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر مساء يوم غدٍ السبت على "ستاد برج العرب" بالإسكندرية.
يُذكر أن محافظة الإسكندرية شهدت على مدار ساعات متفرقة من اليوم الجمعة أمطارًا.
كانت هذه تفاصيل خبر سيد عبدالحفيظ يتفقد ملعب "ستاد برج العرب" بعد "أمطار الإسكندرية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.