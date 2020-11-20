"كورونا يخترق القمة".. ماذا يدور داخل الزمالك والأهلي قبل نهائي الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

يتبقى أسبوع واحد على نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والأهلي، حيث أننا الجمعة القادمة وفي مثل هذا التوقيت سنشهد الموعد الأول في تاريخ مواجهات الفريقين بهذه المناسبة.

يلعب الزمالك أمام الأهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا في التاسعة من مساء 27 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

لكن كيف تدور الأمور داخل أسوار القطبين قبل 7 أيام من المواجهة؟

التجربة الأخيرة

سيكون أمام الأهلي والزمالك تجربة أخيرة للاستعداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا وستقام يوم السبت، حيث يلعب الأهلي في الخامسة مساء أمام أبوقير للأسمدة بكأس مصر، على أمل الفوز والتأهل إلى نصف نهائي البطولة من أجل مواجهة الاتحاد السكندري.

ويلعب الزمالك في الثامنة من مساء الغد أمام نادي مصر بنفس المرحلة من عمر المسابقة، وفي حالة الفوز سيلعب ضد طلائع الجيش، لكن اللقاء الأهم للفريقين سيكون الجمعة المقبلة.

كورونا يخترق الصفوف

عرف فيروس كورونا طريقه مخترقًا أسوار الزمالك والأهلي في الأيام الماضية، بداية من حازم إمام الذي أصيب الأسبوع الماضي، قبل أن يخضع لمسحة ظهرت نتيجتها سلبية في انتظار المسحة الثانية، إضافة إلى لاعب الوسط محمد حسن، والمدرب المساعد مدحت عبدالهادي.

وفي الجانب الآخر، أعلن الأهلي مساء الخميس إصابة محمود عبدالمنعم "كهربا" بفيروس كورونا مساء الخميس، قبل أن يعود ويعلن إصابة صالح جمعة صباح اليوم الجمعة.

الإصابات والموقف من النهائي

يعاني محمد هاني المدافع الأيمن من إصابة تعرض لها مع المنتخب المصري، وهي عبارة عن جزع في الرباط الخارجي للركبة، ويخضع للتأهيل حاليًا لكن تشير التوقعات لإمكانية لحاقه بالمباراة.

اللاعب الثاني الذي يعاني من إصابة هو جونيور أجايى، ولم يتم الإعلان عن حجم إصابته لكن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي أعلن أن الثنائي سيكون في تدريبات الفريق الأحد المقبل.

أيضًا هناك علي لطفي الذي عانى من كدمة في تدريبات الفريقه كلفته الغياب عن مباراة الغد أمام أبوقير للأسمدة.

وفي صفوف الزمالك، يعاني محمد عبدالشافي من كسر تعرض له في مباراة الأهلي التي أقيمت بالدور الثاني من الدوري، ولم يعد بعد إلى الفريق، كما أن عمر السعيد مهاجم الأهلي مصاب على مستوى العضلة الخلفية، غير أنه ما زال يمتلك فرصة من أجل اللحاق بالمباراة.

المعسكر

أعلن سيد عبدالحفيظ مدير فريق الكرة بالنادي الأهلي، دخول فريقه معسكرًا مغلقًا بداية من يوم الأحد المقبل وذلك من أجل الاستعداد لنهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأفاد عبدالحفيظ في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي، أن هذا القرار جاء؛ لتوفير الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم قبل مباراة القمة.