تقارير مغربية: المصري يقدم عرضًا لضم لاعب الوداد كاسنجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن تلقى إدارة نادي الوداد لعرضًا رسميًا من آحد أندية الدوري الممتاز المصري، من أجل ضم أبرز لاعبيه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وذكر موقع "le 360 sport " المغربي، أن إدارة النادي المغربي تلقت عرضًا رسميًا من المصري البورسعيدي، للحصول على خدمات ، المهاجم الكونغولي فرانسيس كازادي كاسنجو.

وأوضح الموقع المغربي، أن المصري البورسعيدي قدم عرضا بقيمة 260 ألف دولار، لشراء ما تبقى من عقد اللاعب الكونغولي، بالإضافة لتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون في حال إتمام صفقة كازادي.

وفي وقت سابق كان كاسنجو قد غير وجهته من المولودية الوجدية إلى شباب المحمدية، لكنه ظل خارج حسابات مدربه، مع تسجيل حضوره في بعض المباريات الودية، قبل أن يفاجئ الجميع بانضمامه إلى الوداد الرياضي، خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

وسجل اللاعب الكونغولي مع الوداد 10 أهداف حاسمة، اثنان منها في دوري أبطال إفريقيا.