مجدي يتحدث عن تجربة الاحتراف في اليونان.. وتفضيل الزمالك على الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث أحمد مجدي، لاعب الزمالك السابق، عن كواليس رحلته الاحترافية في اليونان والتي لم تستمر طويلا حتى قرر العودة لمصر واللعب للفريق الأبيض.

وقال مجدي في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس:" حين كنت في اليونان فاوضني كل من الأهلي والزمالك بعدما تحدث معي مسؤولي الناديين، لكنني فضلت التعاقد مع القلعة البيضاء".

وأضاف، أنه فضل اللعب لصفوف الزمالك بسبب عدم مشاركته مع الأهلي حين كان ناشئًا خلال فترة تواجد مانويل جوزيه كمدرب للفريق الأول، مؤكدًا أن رحل عن الأهلي بسبب المدرب البرتغالي فكان من الصعب العودة في ظل استمرار وجوده على رأس الإدارة الفنية للفريق الأحمر.

وتابع:" تعجلت في اتخاذ قرار العودة من رحلة الاحتراف، رغم أنني كنت أقدم مستوى جيد هناك".

وأوضح، أنه تعرض للظلم في تجربة الاحتراف، بعدما حاسبه وكيل اللاعبين الخاص به على ما قدمه باقي المحترفين، حيث كان يواجه مشاكل معهم، لذلك تعرضت للظلم في هذه التجربة.

وأكمل:" كنا مكسرين الدنيا ولم يكن هناك أحد يتحدث عنا من منتخب مصر ولم يكن هناك سوشيال ميديا تتابعنا وقتها".

وأشار إلى أنه قرر العودة لمصر، بعدما عاد قبله محمود عبد الرازق شيكابالا إلى القلعة البيضاء وبسؤال الأخير عن مستواه أجاب بأنه لاعب جيد وسيكون إضافة للفريق.

وأتم مجدي تصريحاته:" عاد شيكابالا سألوه فقال لاعب جيد في وسط الملعب وهو أيضا كان رأي المدرب فينجادا حيث أبلغهم بأنني سأكون أفضل لاعب في مصر لذلك كنت متحمس لخوض التجربة".

مجدي كان قد بدأ مشواره الكروي مع الأهلي في فريق الشباب بالنادي، لكنه ترك النادي وانتقل إلى نادي بانيونيوس اليوناني في صفقة انتقال حر، وبعدها في عام 2006 انتقل إلي نادي أتروميتوس اليوناني.

وعاد مجدي لمصر عن طريق بوابه الزمالك حيث لعب 4 مواسم مع الفريق، ثم انتقل للنادي المصري لمدة عامين من 2010 حتى 2012، قبل أن يعود للزمالك مجدداً مطلع موسم 2012-2013.