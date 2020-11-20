الشارقة يهزم النصر ويتربع علي قمة الدوري الإماراتي

حقق فريق الشارقة فوزاً هاماً علي ضيفه النصر بهدفين مقابل هدف، ليؤكد جدارته بتصدر جدول ترتيب مسابقة دوري الخليج العربي بعد مضي ستة جولات منذ انطلاق البطولة. انهي فريق الشارقة الشوط الأول للقاء متقدماً بهدف سجله نجمه ايجور كورنادو من ركلة جزاء في الدقيقة 20. للقاء متقدماً بهدف سجله نجمه ايجور كورنادو من ركلة جزاء في الدقيقة 20. وفي الشوط الثاني نجح النصر في ادراك التعادل بهدف في الدقيقة 58 عن طريق اللاعب ضياء سبع، قبل أن يخطف كورنادو الفوز لفريق بتسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء أخري بالدقيقة 79. 58 عن طريق اللاعب ضياء سبع، قبل أن يخطف كورنادو الفوز لفريق بتسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء أخري بالدقيقة 79. بهذه النتيجة رفع الشارقة رصيده الي 18 نقطة في صدارة الدوري الاماراتي، بينما توقف رصيد النصر عند 13 في المركز الثاني.

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