حقق فريق بوردو فوزاً صعبا علي مضيفه رين بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة11 للدوريالفرنسي.
ونجح النجم حاتم بن عرفة في تسجيل هدف الفوز لفريق بوردو في الدقيقة 37 منعمر اللقاء.
بهذا الفوز يرتفع رصيد فريق بوردو الي 15 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما توقف رصيد رين عقب الخسارة عند النقطة 18 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي.
كانت هذه تفاصيل خبر بوردو يهزم رين بهدف حاتم بن عرفة في الدوري الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.