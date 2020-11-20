بوردو يهزم رين بهدف حاتم بن عرفة في الدوري الفرنسي

حقق فريق بوردو فوزاً صعبا علي مضيفه رين بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة11 للدوري

الفرنسي.

ونجح النجم حاتم بن عرفة في تسجيل هدف الفوز لفريق بوردو في الدقيقة 37 من

عمر اللقاء.

بهذا الفوز يرتفع رصيد فريق بوردو الي 15 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما توقف رصيد رين عقب الخسارة عند النقطة 18 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي.



