سيراميكا كليوباترا يخوض مرانه المسائي تحت الأمطار

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا تدريبه المسائي اليوم الجمعة، تحت الأمطار، في ملعب فندق إقامة الفريق بمحافظة الإسماعيلية.
معدل من الانسجام بين اللاعبين، وزيادة معدل اللياقة البدنية لكل عناصر الفريق.
ودخل سيراميكا كليوباترا معسكرا مغلقا صباح السبت الماضي، في الإسماعيلية، هدفه الوصول إلى أعلى
الفني للفريق إلى بعض التدريبات البدنية، بالإضافة إلى تمرين خاص للمهاجمين على كيفية إنهاء الهجمة، وكذلك تقسيمة قوية بين جميع اللاعبين.
وهطلت الأمطار بشدة على مران الفريق الذي بدأ في الخامسة والثلث، وقسمه هيثم شعبان المدير
ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الإسماعيلي في الثالثة عصر غد السبت، على ملعب الدراويش، في إطار خطة استعدادات الفريق لمشاركته الأولى في مسابقة الدوري الممتاز.
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