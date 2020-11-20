حددت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم " سيريا إي" موعد مباراة بطولة كأس السوبر بين فريقي يوفنتوس ونابولي. وتقام البطولة يوم 20 يناير المقبل في إقليم ريجيو إيميليا الإيطالي. ويشارك نادي يوفنتوس في مباراة بطولة كأس السوبر بصفته بطلًا لبطولة الدوري الإيطالي لموسم 2019-2020، ونابولي يشارك في البطولة بصفته كأس إيطاليا موسم 2019-2020. وكان يوفنتوس قد توج ببطولة الدوري الإيطالي الموسم المنقضي، للمرة التاسعة في مسيرته، متفوقًا على منافسه نادي إنتر بنقطة وحيدة. الموسم المنقضي، للمرة التاسعة في مسيرته، متفوقًا على منافسه نادي إنتر بنقطة وحيدة. أما نادي نابولي فتوج بكأس إيطاليا بعد فوزه على نادي يوفنتوس في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد أوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، بضربات الترجيح. وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم القاضي الإيطالي، باعتبار نادي نابولي خاسرا أمام يوفنتوس بثلاثية نظيفة واعتباره منسحبا في الدوري الايطالي. أمام يوفنتوس بثلاثية نظيفة واعتباره منسحبا في الدوري الايطالي. وبحسب الصحف الإيطالية، فإن محكمة الاستئناف رفضت الاستئناف الذي قدمه نادس نابولي، وتأييد قرار القاضي الإيطالي وكان القاضي الإيطالي قد حكم بخصم نقطة من رصيد نادي نابولي واعتباره منسحبا امام يوفنتوس لعدم حضوره المباراة أمامه بسبب إصابات فيروس كورونا في الفريق وتغيب نادي نابولي عن حضور مباراته أمام يوفنتوس يوم 4 أكتوبر الماضي في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي بسبب اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا بين لاعبيه.

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على موعد السوبر الإيطالي بين اليوفي ونابولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.