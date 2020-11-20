غيابات بالجملة عن قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان عن قائمة فريقه لمواجهة فياريال المقررة غداً السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني

و شهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال غيابات بالجملة حيث يغيب كل من راموس وميليتاو، كاسيميرو وأودريوزولا و وفيدي فالفيردي و كريم بنزيما وولوكا يوفيتش ،

في حين عاد للقائمة كل من داني كارفخال وإيدين هازارد ومارتين أوديجارد .

كما استدعى زين الدين زيدان المدافع الشاب تشوست ولاعب خط الوسط أراندا .

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال كالتالي :

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوبي.

خط الدفاع: كارفخال، فاران، ناتشو، مارسيلو، ميندي،

تشوست.

خط الوسط: كروس، مودريتش، أوديجارد، إيسكو، أراندا.

خط الهجوم: هازارد، أسينسيو، فاسكيز، فينيسيوس، ماريانو، رودريجو.

وكشفت تقارير صحفية عن سبب غياب كاسيميرو وميليتاو عن قائمة ريال مدريد حيث جاءت نتائج فحوصاتهم لفيروس كورونا والتي لم تكن محددة اليوم.

ويغيب كريم بنزيما عن قائمة الفريق بسبب شعوره بالام خفيفة في عضلات الفخذ ، كما يأتي غياب سيرجيو راموس بسبب إصابة عضلية، ولوكا يوفيتش بسبب إصابته بفيروس كورونا، وأودريوزولا، وفالفيردي لعدم الجاهزية.