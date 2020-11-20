تعرف على سبب غياب ثلاثي ريال مدريد عن مباراة فياريال

يفتقد فريق ريال مدريد جهود ثلاثة لاعبين في مواجهة فياريال المقررة غدا السبت في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني. ويأتي غياب كاسيميرو وميليتاو عن قائمة ريال مدريد بسبب نتائج فحوصاتهم لفيروس قائمة ريال مدريد بسبب نتائج فحوصاتهم لفيروس كورونا والتي لم تكن محددة اليوم. ويغيب كريم بنزيما عن قائمة الفريق بسبب شعوره بالام خفيفة في عضلات الفخذ . الفريق بسبب شعوره بالام خفيفة في عضلات الفخذ . يذكر أن قائمة ريال مدريد شهدت أيضاً غياب سيرجيو راموس بسبب إصابة عضلية، ولوكا يوفيتش بسبب إصابته بفيروس كورونا، وأودريوزولا، وفالفيردي لعدم الجاهزية.

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