بالصور: ختام بازار" نادي الصيد

يختتم اليوم الجمعة “بازار”لجنة المرأة بصيد أكتوبر بالتراسات أعلي حديقة الاطفال . وكان قد تم افتتاح البازار أمس " الخميس" بحضور كلا من الدكتورة ايمان كريم عضو مجلس الادارة و اللواء محمد ابوالسعود القائم بأعمال مدير الفرع و وشيرين فاروق مقرر لجنة المرأة بصيد أكتوبر. كلا من الدكتورة ايمان كريم عضو مجلس الادارة و اللواء محمد ابوالسعود القائم بأعمال مدير الفرع و وشيرين فاروق مقرر لجنة المرأة بصيد أكتوبر. وقد شهد بازار النادي اقبالا من اعضاء النادي ونال استحسان الجميع لتنوع المروض واللمسات الفنية على القطع المختلفة.

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