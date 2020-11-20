المصري يدعم صفوفه لمواجهة التحديات ومهاجم أفريقى فى الطريق

قدمت إدارة النادي المصري اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم للموسم الجديد وهم " أحمد شديد قناوي وأحمد رفعت ومحمد عنتر ومصطفى سلطان وعلاء عطا والحارسين عصام ثروت وأحمد دعدور " وذلك فى مؤتمر صحفى بحضور قدامى اللاعبين وعددا من أعضاء الجمعية العمومية للنادى ، كما كشفت إدارة المصرى عن الطاقم الجديد للفريق المصري ، قدم المؤتمر الدكتور محمد فاروق مدير المركز الإعلامي للنادي فى غياب على ماهر المدير الفنى للفريق .

أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري فى كلمته على مجهودات مجلس الإدارة والتعاقد مع الصفقات الجديدة والذين فضلوا التعاقد مع المصري رغم العرض المالية المقدمة لهم

من أندية أخرى والتي قد تفوق في قيمتها العرض المالي المقدم من المصري ، وسوف يتم التعاقد مع مهاجم سوبر افريقى وأيضا احد اللاعبين المتميزين فى منطقة قلب الدفاع ، بينما أكد الدكتور علي الطرابيلي أمين صندوق النادي حرص مجلس الإدارة على توفير كافة المتطلبات المالية للفريق رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهها النادي ماديًا شأنه شأن كافة الأندية الجماهيرية الأخرى بسبب الآثار الإقتصادية السيئة الناتجة عن جائحة كورونا ، وتمنى التوفيق للاعبين الجدد مع القدامى فى وجود إدارة فنية محترمة ، وأشار المهندس عدنان حلبية عضو مجلس الإدارة أن الصفقات التي تم التعاقد معها خلال فترة الإنتقالات الحالية جاءت وفقًا لرؤية علمية لعلي ماهر المدير الفني للفريق ، وأكد أن المصرى قدم مذكرة للجهات الأمنية فى بورسعيد بهدف الحصول على موافقتها للعب فى بورسعيد على ملعبه فى ظل إستمرار عدم وجود جماهير بسبب أزمة كورونا وسيكون الملعب البديل هو إستاد الإسماعيلية ، وأكد شريف مزروع عضو مجلس الإدارة أن الجميع داخل القلعة الخضراء لا يألوا جهدًا من أجل إسعاد الجماهير العظيمة ، وأن لجنة التعاقدات ستواصل عملها سعيًا لتدعيم الفريق بمن يحتاجه من لاعبين .

وتم تسليم كل لاعب القميص الخاص به والذي يحمل سنة إنتهاء التعاقد معه وإلتقطوا الصور الفردية والجماعية للاعبين مع لجنة التعاقدات وألقى كل منهم كلمة لجماهير المصرى ومجلس الإدارة قبل اللقاء الصحفى .