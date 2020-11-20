غضب مشجعي ليفربول يدفع الدوري الإنجليزي لتغيير حكم لقاء ليستر سيتي

قرر الدوري الإنجليزي الممتاز تغيير مسؤول تقنية حكم الفيديو المساعد، “ديفيد كوت” في مباراة ليفربول وليستر سيتي يوم الأحد المقبل، بعد رد الفعل العنيف من أنصار الريدز على مواقع التواصل الإجتماعي.

وتم تعيين كوت كمسؤول عن تقنية الفار في المباراة التي سيديرها “كريس كافاناج” كحكم ساحة على ملعب أنفيلد.

وتم استبادل كوت بالحكم “أندريه مارينر” ليكون مسؤولًا عن تقنية الفار في تلك المباراة.

وسيتولى كوت مهمة إدارة (تحكيم) لقاء مانشستر يونايتد مع وست بروميتش ألبيون على ملعب أولد ترافورد غدًا السبت.

يتوقع أن احتجاجات مشجعي ليفربول على مواقع التواصل الإجتماعي لعبت دورًا في تغيير كوت، خصوصًا في ظل عدم تقديم الدوري الإنجليزي الممتاز تفسيرًا رسميًا حتى الآن.

مشجعي ليفربول كانوا غاضبين للغاية من تعيين كوت كمسؤول عن تقنية حكم الفيديو المساعد ضد ليستر سيتي، بعد أن اتخذ قرار مثير للجدل بعدم طرد حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد، بعد تدخله العنيف على مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك في ديربي الميرسيسايد الشهر الماضي.

حيث تجنب بيكفورد العقوبة بطريقة ما، على الرغم من اصطدامه بتهور كبير مع فان دايك، الذي سيغيب عن بقية الموسم؛ نتيجة تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.

منح كوت ليفربول ركلة جزاء في المباراة، لكنه قرر عدم طرد بيكفورد.

وتقدم ليفربول برسالة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2)؛ ليسأل رسميًا عن سبب عدم معاقبة بيكفورد، بعد تدخله الخطير على فان دايك.

من جانبهم، لم يستطع مشجعو ليفربول احتواء غضبهم على مواقع التواصل الإجتماعي، عندما ظهرت أخبار عن تعيين الحكم ديفيد كوت لتقنية الفار في مواجهة ليستر سيتي الأحد القادم.