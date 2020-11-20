ليدز يونايتد يحتفظ بمدافعه الهولندي ستريك حتى 2024

وقع المدافع الهولندي باسكال ستريك اليوم الجمعة عقدًا جديدًا مع نادي ليدز يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، يظل بموجبه ضمن صفوف الفريق حتى صيف عام 2024.
وكان ستريك 21/ عامًا/ قد انضم إلى ليدز يونايتد قادمًا من أياكس الهولندي في يناير 2018، وخاض مع الفريق خمس مباريات في كل المسابقات خلال هذا الموسم.
كذلك وقع الهولندي الآخر تشارلي كريسويل أمس الخميس عقدًا جديدًا لمدة عامين ونصف العام، ليظل ضمن صفوف ليدز يونايتد حتى عام 2023.
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