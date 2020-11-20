الدوري الالماني: بايرن ميونيخ يسعى لمواصلة الانتصارات دون كيميتش

يسعى بايرن ميونيخ لمواصلة انتصاراته بغياب نجمه المصاب يوشوا كيميتش عندما يستضيف فيردر بريمن السبت في المرحلة الثامنة من الدوري الألماني الذي يعاود نشاطه بعد النافذة الدولية، في حين يتطلع بوروسيا دورتموند للعودة الى السكة الصحيحة بعد خسارته الـ”كلاسيكر” قبل التوقف.

يتصدر العملاق البافاري ترتيب الـ “بوندسليجا” مع 18 نقطة بفارق نقطتين عن لايبزيج الثاني وثلاث عن دورتموند وليفركوزن الثالث والرابع تواليًا.

إلا أن بطل الدوري الألماني في المواسم الثمانية الماضية مني بنكسة بإصابة لاعبه المتألق كيميتش في ركبته خلال اللقاء أمام دورتموند (3-2) حيث خرج مع نهاية الشوط الأول، ستبعده عن الملاعب حتى يناير المقبل، وأجبرته على الغياب عن الجولتين الأخيرتين من دوري الأمم الأوروبية حيث خرج منتخب الـ “مانشافت” بعد خسارة مذلة بسداسية نظيفة أمام إسبانيا في الجولة الأخيرة.

ومن المتوقع أن يحل الإسباني المخضرم خافي مارتينيز (32 عامًا) بدلًا منه بعد أن عاد لاعب الوسط الفرنسي كورينتين توليسو، الذي دخل بديلًا له في لقاء دورتموند، من التوقف الدولي مع منتخب بلاده بإصابة طفيفة.

ويخوض هانزي فليك مباراته رقم خمسين على رأس الجهاز الفني للعملاق البافاري بعد أن خلف الكرواتي نيكو كوفاتش في نوفمبر الفائت وقاده إلى ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا.

ويملك فليك (55 عامًا) أفضل سجل لأي مدرب في تاريخ بايرن مع دخوله نصف مئوية من المباريات مع 45 انتصارًا، تعادلًا وثلاث هزائم فقط في جميع المسابقات، متفوقًا على الإسباني بيب جوارديولا ومواطنه يوب هاينكس الذي قاد الفريق أيضًا الى ثلاثية في العام 2013.

كما حقق بايرن تحت إشراف فليك لقبي الكأسين السوبر المحلية والأوروبية وستكون الفرصة متاحة لإكمال السداسية في حال الفوز بكأس العالم للاندية في العاصمة القطرية الدوحة، بعد ان أرجئت من نهاية العام الحالي إلى فبراير المقبل بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومُني بايرن بخسارة وحيدة هذا الموسم كانت أمام هوفنهايم في المرحلة الثانية (4-1)، وسيتسلح بسجلّه المذهل أمام بريمن التاسع الذي لم يخسر أي من مبارياته الست الأخيرة في الدوري منذ سقوطه في المرحلة الأفتتاحية أمام هيرتا برلين.

– 22 أنتصارًا متتاليًا –

إذ فاز بايرن بالمباريات الـ22 الأخيرة جميعها التي جمعته بفيردر بريمين في الدوري، فيما نجح الأخير بخطف نقطة من البافاري آخر مرة خلال تعادل سلبي في العام 2010.

يملك القناص الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي 19 هدفًا في مسيرته ضد بريمن وهو يقف على بعد ثلاثة أهداف من الوصول إلى عتبة 250 هدفًا في البوندسليجا.

وسيسعى لاعبو بايرن الدوليين الى نسيان الهزيمة المذلة أمام إسبانيا التي شارك فيها الحارس مانويل نوير، سيرج جنابري، ليون جوريتسكا ونيكلاس زوله.

وستشكل المباراة امتحانًا لبايرن الذي يستضيف ريد بول سالزبورج النمسوي الأربعاء في الجولة الرابعة من دوري الأبطال علمًا أنه فاز بـ11 مباراة تواليًا في المسابقة القارية منذ تولي فليك المهام، متوفقًا على رقم الإيطالي كارلو أنشيلوتي حين كان مدربًا لريال مدريد الإسباني (10).

بعد أن ارتقى الى مركز الوصافة إثر فوزه بنتيجة 3 – صفر على فرايبورج قبل فترة التوقف الدولية، يتطلع لايبزيج الى فوزه الأول على حساب مضيفه آينتراخت فرانكفورت السبت.

إذ فشل النادي الشرقي في تحقيق أي انتصار على نظيره خلال مواسمه الأربعة في دوري الأضواء وهو واقع يتطلع المدرب جوليان ناجلسمان إلى تغييره.

إذ قال الخميس على هامش اللقاء “لم يلعب لايبزيج جيدًا هناك أبدًا. نحن بحاجة إلى الفوز. حان الوقت لتغيير ذلك”.

وأشاد الألماني بأداء لاعب وسطه الهجومي الإسباني داني أولمو معتبرًا أنه كان “أفضل لاعب على أرض الملعب” في فوز “لا روخا” الكاسح على ألمانيا.

وستكون المباراة استعدادية للايبزيج الذي يحل ضيفًا على باريس سان جيرمان الفرنسي الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من دوري الابطال.

– موكوكو لصناعة التاريخ –

وقد تشهد البوندسليجا لحظة تاريخية السبت في برلين في حال مشاركة الكاميروني يوسوفا موكوكو الذي يبلغ اليوم الجمعة عامه الـ16 في المباراة مع بوروسيا دورتموند بمواجهة هيرتا.

سجل اللاعب المراهق 47 هدفًا في 25 مباراة مع فريق دورتموند لما دون 19 عامًا خلال الموسمين الماضيين حين كان يتدرب أيضًا مع الفريق الأول.

وألمح دورتموند إلى أن لاعبه قد يشارك في المواجهة على ملعب برلين الأولمبي ما سيجعله أصغر لاعب في تاريخ الدوري الألماني.

وأعتبر مدرب هيرتا برونو لاباديا إن موكوكو أثبت جدارته لخوض مباراته الاولى على مستوى الفريق الأول “هو يعرف اأن هو المرمى، لذا لا أهمية لعمره”.

وتابع “سواء كنت تبلغ 16 أو 35 عامًا، إذا بإمكانك تسجيل الأهداف، لذا فهناك مكان لك”.

وسيكون المهاجم النروجي إيرلينج هالاند متاحًا لدورتموند الذي يستضيف كلوب بروج البلجيكي في دوري الأبطال الثلاثاء، رغم غيابه عن المباراة الأخيرة لمنتخب بلاد في دوري الأمم الأوروبية بعد أكتشاف حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد ما أدى إلى دخول التشكيلة إلى الحجر الصحي.

وجاءت نتيجته سلبية عند عودته إلى ألمانيا وإجرائه الفحص الروتيني.

وفي أبرز المباريات الأخرى، يتطلع باير ليفركوزن الرابع للمحافظة على سجله خاليًا من الهزائم في الدوري هذا الموسم عندما يحل على أرمينيا بيليفيلد في افتتاح المرحلة السبت.