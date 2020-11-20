بث مباشر | شاهد باريس سان جيرمان وموناكو في الدوري الفرنسي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مباراة “باريس سان جيرمان وموناكو” في قمة مباريات اليوم الجمعة 20-11-2020 ضمن الجولة 11 من الدوري الفرنسي.

تنقل مباراة “باريس سان جيرمان وموناكو” على قناة بي إن سبورتس 1 و6، بصوت المعلق “جواد بدة”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، وتقام على ملعب لويس الثاني.

مع متوسط ​​5.4 هدف في آخر خمس مباريات جمعت “باريس سان جيرمان وموناكو” في الدوري الفرنسي، فإن صدام الفريقين الليلة سيتمتع بإثارة ومتعة مع هذه الارقام التي تنذر بتسجيل أهداف كثيرة.

ولم يتمكن فريق موناكو من هزيمة باريس سان جيرمان في اخر 12 مباراة في جميع المسابقات، حيث خسر في 10 مناسبات وتعادل في اثنين.

وسيسعى موناكو إلى فك هذه العقدة اليوم من أجل الوصول إلى النقطة 20، حيث يقبع نادي الامارة في المركز السادس في الدوري الفرنسي برصيد 17 نقطة، وسجل لاعبوه 17 هدف واستقبلت شباكه 14 هدف.

على الجانب الآخر، يتطلع باريس سان جيرمان إلى الحفاظ على سلسلة الانتصارات المتتالية خارج أرضه، والتي بلغب 4 مباريات، كما يتاح لأبناء المدرب توماس توخيل فرصة الخروج بشباك نظيفة للمرة الخامسة على التوالي خارج ميدانه في الدوري لأول مرة منذ يناير 2016.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني نادي “ليل”، وبفارق 5 نقاط عن الخامس “رين”.

ويعد باريس سان جيرمان الأقوى هجوميًا ودفاعيًا في الدوري الفرنسي، حيث سجل لاعبوه 26 هدف، واهتزت شباكه 3 مرات فقط.

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