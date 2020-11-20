أخبار برشلونة | كومان: ميسي يستحق أكثر من الاحترام، ولا توجد مشكلة مع جريزمان

تحدث مدرب برشلونة رونالد كومان قبل مباراة برشلونة المحورية أمام أتلتيكو مدريد مساء غد في الدوري الاسباني، وتطرق لموضوع الساعة في النادي الكتالوني، وطالب المدير الفني الهولندي بإظهار المزيد من الاحترام والتقدير تجاه ليونيل ميسي.

وتفاجأ ميسي بعشرات الصحفيين بعد عودته من الأرجنتين إلى برشلونة بعد فترة التوقف الدولية في المطار، ورد على سؤال استفزازي حول زميله في الفريق أنطوان جريزمان بالقول: “لقد سئمت دائمًا أن أكون مشكلة كل شيء في هذا النادي”.

وعلى الرغم من تراجع مستوى الأرجنتيني الواضح عندما بدأ في دخول منتصف الثلاثينيات من عمره، إلا أنه سجل 31 هدفًا و27 تمريرة حاسمة الموسم الماضي، من 44 مباراة، والموسم قبل الماضي سجل 51 هدفًا وساهم في 20 تمريرة من 50 مباراة.

وقال كومان في مؤتمره الصحفي قبل مباراة أتلتيكو مدريد: “عليك أن تحترم الناس وميسي يجب ان تحترمه أكثر وأكثر. إنه أمر غير محترم أن تسأله عن أنطوان جريزمان وقد يكون القصد من ذلك إثارة الجدل. لم أر أي مشكلة بين الاثنين”.

كومان ومستقبل ميسي

وتم الضغط على كومان بشأن مستقبل ميسي، حيث زاد عقد بيب جوارديولا الجديد لمدة عامين في مانشستر سيتي التكهنات بأن الأرجنتيني قد يكون في طريقه للانضمام إلى مدربه السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز عاجلاً وليس آجلاً.

ولكن المدرب الهولندي نفى ذلك وأصر قائلاً: “لا، لا أرى ميسي خارج النادي. لن أجيب على أي أسئلة أخرى حول هذه الأشياء. في رأيي، مستقبل ميسي يجب أن يمر عبر برشلونة. لا أحد يستطيع أن يقول ما سيحدث في المستقبل”.

كما تحدث كومان عن توقيت المباراة ضد أتلتيكو مدريد بالنظر إلى أن برشلونة يلعب أيضًا في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع وقال: “لعب المباريات في التاسعة مساءً لا يساعدنا”.

وتابع: “أتفهم أن أتلتيكو مدريد وبرشلونة يلعبان في هذا الوقت لأنها مباراة كبيرة، لكن اللعب دائمًا في الساعة 9 مساءً للفرق التي تلعب كل ثلاثة أيام يمثل مشكلة، يمكنك العودة إلى المنزل في وقت متأخر جدًا”.

وعن صعوبة المواجهة مع كتيبة دييجو سيميوني قال مدرب برشلونة: “غدا مباراة مهمة وعلينا تحقيق نتيجة جيدة. أتليتيكو مدريد فريق تنافسي يقاتل من أجل الألقاب كل موسم وعلينا أن نكون جيدين بما يكفي للفوز”.

ويحتل برشلونة حاليا المركز الثامن في جدول الدوري بفارق ست نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث وتسع نقاط عن ريال سوسيداد متصدر الدوري. كما يبعد البلوجرانا بخمس نقاط فقط عن هويسكا متذيل الترتيب.

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