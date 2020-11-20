رئاسة برشلونة | جوردي فاري: سنجعل “ميسي” مايكل جوردان الفريق

أوضح المرشح الرئاسي لخلافة جوسيب بارتوميو على رأس الهرم في نادي برشلونة “جوردي فاري” رؤيته لأكثر ملفات نادي برشلونة سخونة هذه الأيام، ملف تجديد ليونيل ميسي من عدمه وقال أن هدفه هو جعل النجم الارجنتيني مايكل جوردان نسخة برشلونة، أي يستمر لسنوات طويلة مع النادي.

‏ وقال جوردي فاري عن مشروعه الخاص من أجل ميسي: “لدينا مشروع خاص سيقنع ليو ميسي بالاستمرار، علينا أن نجعله مايكل جوردان نسخة برشلونة”.

وأضاف المرشح الرئاسي بأن يؤمن بحظوظه الكاملة لمنافسة الآخرين على الرئاسة وأضاف:‏” أشعر بأنني المُفضل للفوز بالإنتخابات الرئاسية، ونحن الذين نسعى إلى إحداث تغيير حقيقي، ويمكننا أن نكون مثل جوان لابورتا في عام 2003″.

وكان الرئيس السابق جوان لابورتا، قاد برشلونة في الفترة ما بين 2003 و 2010 إلى تحقيق نجاحات كبيرة مع النادي الكتالوني حيث فازو عام 2006 بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 1992 بعد الفوز على أرسنال في ملعب سان دوني في باريس، كما حقق الفريق السداسية التاريخية عام 2009 تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا.

وعن المدير الفني الكتالوني بيب جوارديولا والذي يشرف حالياً على مانشستر سيتي الإنجليزي والذي جدد عقده لغاية 2023 قال جوردي فاري: “جوارديولا هو أفضل مدرب في التاريخ، لكننا كنا نعلم أنه لن يأتي في الوقت الحالي”.

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