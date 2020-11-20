سوق الانتقالات| رئيس أتلتيكو مدريد مستعد لبيع موراتا إلى يوفنتوس

شدد رئيس أتلتيكو مدريد إنريكي سيريزو على أن ألفارو موراتا غادر على سبيل الإعارة فقط إلى يوفنتوس وأضاف أن مستعد لبيع المهاجم الدولي الإسباني إلى السيدة العجوز في حالة دفع الأخير الاموال المطلوبة.

وعاد موراتا إلى يوفنتوس في أكتوبر الماضي وسجل ستة أهداف في ثماني مباريات تنافسية للبيانكونيري، ما بين الدوري الايطالي ودوري أبطال أوروبا، وكان منقذ الفريق الأول في غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أثناء إصابته بفيروس كورونا.

ونال اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا الثناء على أدائه منذ عودته إلى إيطاليا، ما جعل رئيس أتلتيكو مدريد يشدد على أنه لا يزال لاعبًا في أتلتيكو مدريد.

وقال سيريزو لـكادينا سير بخصوص تألق ألفارو موراتا مع بطل ايطاليا يوفنتوس ومع المنتخب الاسباني في دوري الأمم الأوروبية: “يبدو أنه وجد الطريق الصحيح. إنه يستحق هذه اللحظات الايجابية”.

وأضاف: “إنه ما زال لاعب أتلتيكو مدريد ويلعب على سبيل الإعارة إلى يوفنتوس، ولديهم خيار الشراء. إذا كانوا يريدونه، فعليهم الدفع”.

وسجل موراتا الذي قضى موسمين على سبيل الإعارة في يوفنتوس من ريال مدريد بين عامي 2014 و 2016، ما مجموعه 22 هدفًا في 61 مباراة مع أتلتيكو مدريد قبل عودته إلى السيدة العجوز.

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