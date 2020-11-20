الامارات | الفجيرة يهزم حتا ويحقق انتصاره الاول

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يهزم حتا ويحقق انتصاره الاول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الفجيرة على حتا بهدف مقابل لاشيء في المباراة التي اقيمت مساء اليوم في استاد الفجيرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري الخليج العربي وبموجبها اصبح رصيده اربع نقاط وهو اول فوز له في الموسم الحالي لبطولة الدوري، بينما راوح حتا عند رصيده السابق نقطة واحدة

خاض الفريقان المباراة بعقلية عدم الخسارة لذلك خاضا معظم دقائقها للحفاظ على الشباك نظيفة وكان حتا الأبرز في الشوط الاول قبل ان يسيطر الفجيرة على كامل دقائق الشوط الثاني.

كاد حتا ان يتقدم بهدف مبكر بعد تسديدة البرازيلي وليام فارياس ابعدها بالتوالي كل من حارس الفجيرة التميمي والمدافع النيجيري مفتاو اولابي (15)

بعدها بعشر دقائق تدخل حارس الفجيرة مرة اخرى وتصدى لكرة هدف محقق سددها الزامبي موابي موسوندا (25)، بينما كانت الهجمة التي قادها لاعب الفجيرة خليل خميس بنفسه وتسديده للكرة بنفسه اعلى العارضة هي الأبرز لفريقه في الشوط الاول (44).

وظهر محترف الفجيرة السويدي صامؤيل بشكل مميز بالرغم من المراقبة الدفاعية الشديدة له كما وكانت تحركات التونسي فراس بالعربي مفتاح هجمات فريقه في الشوط الثاني، وكاد الفجيرة ان يسجل هدف السبق بعد تسديدة لخليل خميس امام الست ياردات (58) ارتدت من الدفاع، بعدها بدقيقتين سجل الفجيرة الهدف الاول عن طريق التونسي فراس بالعربي الذي اكمل كرة ارتدت من حارس حتا محمد وليد اثر تسديدة البرازيلي روزا (60).

كما وتصدى حارس حتا محمد وليد لتسديدة اخرى من فراس بالعربي (72) ابعدها بصعوبة، وأسهم تماسك خط دفاع الفجيرة المؤلف من العراقي محمد مصطفى حمدان ناصر واحمد مال الله والنيجيري مفتاو اولابي الصمود امام محاولات حتا في الدقائق الاخيرة للحفاظ على شباك الذئاب نظيفة وتنتهي المباراة بفوز ثمين للفجيرة.

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