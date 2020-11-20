شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية العربية وجامعة القاهرة تحصدان المراكز الأولى في بطولة السلاح للجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتمت منافسات بطولة السلاح التي تقام ضمن فعاليات النسخة ٤٨ من الدورة الرياضية للجامعات، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والتي أقيمت بنادي السلاح السكندري، وشارك فيها 60 طالب وطالبة يمثلون جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان والإسكندرية والأكاديمية العربية والبريطانية وفاروس ومصر الدولية والألمانية وبنى سويف والمصرية الأهلية وطنطا والكندية وبدر والمستقبل ومعاهد التعليم العالي.

حصلت جامعة القاهرة على المركز الأول في الترتيب العام على مستوى الطلبة للفردى والفرق، بينما حصدت الأكاديمية العربية المركز الأول في الترتيب العام على مستوى من الطالبات للفردى والفرق، في حين جاءت نتائج منافسات الفردى للطلبة كالتالي:

في منافسات سلاح السيف فردي توج مدحت معتز من الجامعة الألمانية بالمركز الأول، وجاء مصطفي أيمن من الأكاديمية العربية في المركز الثاني، بينما حل ثالثا كل من عمرو أيهاب من جامعة القاهرة ونور الدين نبيل من جامعة الإسكندرية.. وفي منافسات سلاح الشيش فردي حصد يوسف سناء من جامعة القاهرة المركز الأول، وجاء عمر شريف محمود من الأكاديمية العربية في المركز الثاني، كما حصل كل من يوسف أسامة من معاهد التعليم العالي ويحيي ماضي من جامعة الإسكندرية على المركز الثالث.. اما في منافسات سلاح سيف المبارزة فردى ففاز بالمركز الأول على محسن من معاهد التعليم العالي، وبالمركز الثاني أحمد صابر من جامعة الإسكندرية، وبالمركز الثالث كل من إبراهيم محمد من جامعة القاهرة وعلي الدين شريف من الجامعة الكندية.

وعلى مستوى الطالبات فقد اسفرت منافسات سلاح السيف فردى عن تتويج ندى حافظ من جامعة القاهرة بالمركز الأول، وحصول اسراء ممدوح من جامعة حلوان على المركز الثاني، وحلت كل من ملك سامح من الجامعة الألمانية ونور مدحت من الاكاديمية العربية ثالثا.. وفي سلاح الشيش فردي فازت يارا وائل من الاكاديمية العربية بالمركز الاول، ومريم أحمد من جامعة الإسكندرية بالمركز الثاني، وكل من جنة عادل من الجامعة المصرية الأهلية وهدى صلاح من جامعة حلوان على المركز الثالث.. وفي سيف المبارزة فردي تصدرت سارة تامر من جامعة الإسكندرية، وجاءت بعدها لمي ياسر من جامعة القاهرة في المركز الثاني، ثم كل من سلمي ايمن من الأكاديمية العربية ومريم نزية من جامعة حلوان في المركز الثالث.

أما على مستوى الفرق فقد حصدت الاكاديمية العربية المركز الأول، وجاء بعدها جامعة القاهرة في منافسات الطلبة، كما تصدرت الاكاديمية العربية منافسات الطالبات ايضا وحلت بعدها جامعة الإسكندرية ثانيا.. يذكر ان البطولة تم تنظيمها بالتعاون بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات وجامعة الاسكندرية.