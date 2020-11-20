شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يخوض مرانه المسائي تحت الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا تدريبه المسائي، اليوم الجمعة، تحت الأمطار، في ملعب فندق إقامة الفريق بمحافظة الإسماعيلية.

ودخل سيراميكا معسكرًا مغلقًا، صباح السبت الماضي، في الإسماعيلية، هدفه الوصول إلى أعلى معدل من الانسجام بين اللاعبين، وزيادة معدل اللياقة البدنية لكل عناصر الفريق.

وهطلت الأمطار بشدة على مران الفريق الذي بدأ في الخامسة والثلث، وقسمه هيثم شعبان، المدير الفني للفريق، إلى بعض التدريبات البدنية، بالإضافة إلى تمرين خاص للمهاجمين على كيفية إنهاء الهجمة، وكذلك تقسيمة قوية بين جميع اللاعبين.

ويلتقي سيراميكا مع الإسماعيلي في الثالثة عصر غد السبت، على ملعب الدراويش، في إطار استعدادات الفريق لمشاركته الأولى بمسابقة الدوري الممتاز.