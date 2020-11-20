شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يعلن حسم 6 صفقات استعدادًا للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الجونة، اليوم الجمعة، عن حسم 6 صفقات جديدة، استعدادًا للموسم الجديد.
وضم الجونة حارس المرمى أحمد عادل عبدالمنعم، من مصر المقاصة، ونور السيد، من الاتحاد السكندري، وأحمد عامر من نادي أسوان، ومحمد رجب من الإنتاج الحربي، والتونسي محمد حبيب من البنزرتي، وتجديد إعارة محمود الجزار من الأهلي.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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