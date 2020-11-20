شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة «كهربا» و«جمعة» بكورونا.. طوارئ في الأهلي لمتابعة حالة لاعبي الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حالة من القلق سيطرت على الأجواء داخل الأهلى، عقب إصابة محمود كهربا، لاعب الفريق بفيروس كورونا، بعدما أثبتت نتيجة المسحة الطبية الأولى التي أجراها اللاعب إيجابية المسحة، وهو ما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق، أمس الأول، على ملعب التتش بالجزيرة.

ويجرى لاعب وسط الأهلى مسحة طبية جديدة، السبت، للوقوف على حالته الطبية، كما أعلن النادى إصابة صالح جمعة بـ«كورونا»، ورفع الجهاز الطبى بالفريق حالة الطوارئ داخل الفريق لمتابعة حالة باقى اللاعبين خوفا من إصابتهم بالفيروس.

من ناحية أخرى، قررت لجنة التخطيط تعديل عقد أكرم توفيق لينضم إلى الفئة الثانية بالفريق ليحصل على 4 ملايين جنيه في السنة، وينتظر أن تفعل اللجنة العقد الجديد للاعب خلال الفترة المقبلة.

كما تكثف اللجنة من جهودها للوصول إلى حل للأزمة التي تسبب فيها الثنائى جيرالدو وبادجى، بعد رفضهما العروض المحلية التي وصلتهما مؤخرا وإبلاغهما المسؤولين رفضهما اللعب في الدورى المحلى، ما وضع النادى في أزمة، خاصة أن قيد بدر بانون الوافد الجديد متوقف على إعارة واحد من الثنائى الإفريقي.

وينتظر أن تجتمع اللجنة مع اللاعبين عقب النهائى الإفريقى في محاولة لإقناعهما بالانتقال على سبيل الإعارة إلى أحد الأندية التي ترغب في الاستعانة بهما خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، قرر بيتسو موسيمانى، المدير الفنى منح اللاعبين راحة سلبية غدا، الأحد، بعد خوض مواجهة أبوقير للأسمدة، على أن يعود الفريق للتدريبات بداية من الاثنين المقبل، استعدادا لمباراة الزمالك في النهائى الإفريقى، وينتظر أن يجتمع موسيمانى مع الجهاز المعاون للاستقرار على الخطة التي يرغب في تطبيقها خلال النهائى الإفريقى، كما طلب المدير الفنى تقريرا يوميا عن حالة اللاعبين المصابين للوقوف على حالتهم ومعرفة العناصر التي ستلحق بالنهائى الإفريقى.