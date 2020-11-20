شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتأهب لوقف مفاجآت «أبوقير» في برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مع أبوقير للأسمدة في الخامسة مساء السبت، على ملعب برج العرب في دور الثمانية لكأس مصر، في مباراة مهمة للأحمر باعتبارها البروفة الأخيرة للفريق قبل اللقاء المرتقب للزمالك في نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وأطاح الأهلى، خلال مشواره بالكأس، ببنى سويف في دور الـ32 ثم الترسانة في دور الستة عشر، وسيكون أبوقير ثالث اختبار للفريق الأحمر في نسخة الكأس الحالية.

يدخل الأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى، المدير الفنى المباراة، برغبة في الفوز لمواصلة المسيرة نحو المنافسة على بطولة جديدة بعد تتويجه بلقب الدورى، ويعتبر الأهلى الأكثر تتويجاً بلقب كأس مصر برصيد 36 مرة.

تحضيرات الأحمر شهدت التركيز على بعض الجوانب الفنية للفريق لرغبته في تجهيز كل العناصر، خصوصا البدلاء المقرر حصولهم على الفرصة لإراحة الأساسيين بجانب الغيابات الإجبارية بسبب الإصابات، ورغم فارق الإمكانات لصالح الأهلى، لكن موسيمانى حذر اللاعبين من التهاون لتجنب المفاجآت التي تشهدها لقاءات الكأس، وطالبهم بالفوز ليكون حافزا أمامهم قبل النهائى الإفريقى.

ويفتقد الأحمر، الحارس على لطفى ومحمد هانى ومحمود متولى ومحمود وحيد وجونيور أجايى للإصابة، وعلى معلول لتأخر وصوله من بلاده، وعمرو السولية ومحمود كهربا للإيقاف، بخلاف أن كهربا أصيب بكورونا، وينتظر أن يعتمد المدير الفنى على عدد من العناصر التي لم تشارك باستمرار في المباريات خلال الفترة الماضية، أبرزهم مصطفى شوبير، في حراسة المرمى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وحمدى فتحى وأحمد الشيخ، وسيمنح الفرصة لبعض الصاعدين، مثل عربى بدر

ومحمد شكرى.

على الجانب الآخر، يتطلع أبوقير للأسمدة الذي يقودة أحمد الكأس لمواصلة المفاجآت، بعدما أطاح بالإنتاج الحربى وحرس الحدود ويحلم بإقصاء الأهلى، من منافسات بطولة كأس والتأهل لنصف النهائى، وشهدت تحضيرات الفريق التركيز على تضييق المساحات وتدريب اللاعبين على الاختراق من العمق، أملا في تسجيل هدف مبكر يمنح اللاعبين دفعة قوية طوال أحداث المباراة، وقام المدير الفنى بمشاهدة المباريات الأخيرة للأهلى للوقوف على طريقة اللعب ومساعدته في وضع الخطة المناسبة للمباراة، ويغيب عن صفوف أبوقير للأسمدة، الظهير الأيسر أحمد حسنى، ومحمد عبدالله، ومصطفى بهاء.

ويعد أحمد الكأس من أساطيرة الكرة المصرية الذين دخلوا نادى المائة برصيد 107 أهداف، كما أنه اللاعب الوحيد الذي حقق لقب هداف الدورى في 3 مواسم متتالية مع الأوليمبى، وشدد المدير الفنى على لاعبيه بضرورة الثقة في المباراة وعدم الخوف من مواجهة بطل الدورى، خاصة أن مباريات الكأس تحفل بالمفاجآت ولاتعترف إلا بالمجهود داخل الملعب.