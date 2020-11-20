شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يقدم لاعبيه الجدد لوسائل الإعلام والجماهير (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت إدارة النادي المصري، مساء اليوم الجمعة، بأحد الفنادق مؤتمرًا صحفيًا موسعًا لتقديم اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم اعتبارًا من الموسم المقبل، وهم: أحمد شديد قناوي، وأحمد رفعت، ومحمد عنتر، ومصطفى سلطان، وعلاء عطا، وعصام ثروت، وأحمد دعدور ”، بالإضافة إلى الإعلان عن الطاقم الجديد لفريق المصري خلال الموسم المقبل.

بدأ المؤتمر بكلمة للدكتور محمد فاروق، مدير المركز الإعلامي للنادي المصري، ثم تحدث محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، فأكد خلال كلمته على مجهودات مجلس إدارة النادي المصري في سبيل التعاقد مع هؤلاء النجوم والذين فضلوا التعاقد مع المصري رغم العرض المالية المقدمة لهم من أندية أخرى والتي قد تفوق في قيمتها العرض المالي المقدم من المصري.

فيما أكد الدكتور علي الطرابيلي، أمين صندوق النادي المصري، خلال كلمته حرص مجلس إدارة النادي المصري على توفير كافة متطلبات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهها النادي ماديًا شأنه في ذلك شأن كافة الأندية الأخرى بسبب الاثار الاقتصادية السيئة الناتجة عن جائحة كورونا.

ومن جانبه، أكد المهندس عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن الصفقات التي تم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الحالية جاءت وفقًا لرؤية علمية للكابتن علي ماهر، المدير الفني للفريق.

فيما قال شريف مزروع، عضو مجلس إدارة النادي المصري، إن الجميع داخل القلعة الخضراء لا يألو جهدًا من أجل اسعاد الجماهير العظيمة، مضيفًا أن لجنة التعاقدات ستواصل عملها سعيًا لتدعيم الفريق بمن يحتاجه من لاعبين.

أعقب ذلك تقديم اللاعبين الجدد، حيث تسلم كل لاعب القميص الخاص به والذي يحمل سنة انتهاء التعاقد بالنسبة لكل لاعب قبل التقاط الصور الفردية والجماعية للاعبين.

مؤتمر صحفي للنادي المصري للإعلان عن الصفقات الجديدة والتيشرت الجديد للنادي

مؤتمر صحفي للنادي المصري للإعلان عن الصفقات الجديدة والتيشرت الجديد للنادي

مؤتمر صحفي للنادي المصري للإعلان عن الصفقات الجديدة والتيشرت الجديد للنادي

مؤتمر صحفي للنادي المصري للإعلان عن الصفقات الجديدة والتيشرت الجديد للنادي

مؤتمر صحفي للنادي المصري للإعلان عن الصفقات الجديدة والتيشرت الجديد للنادي

مؤتمر صحفي للنادي المصري للإعلان عن الصفقات الجديدة والتيشرت الجديد للنادي

مؤتمر صحفي للنادي المصري للإعلان عن الصفقات الجديدة والتيشرت الجديد للنادي

مؤتمر صحفي للنادي المصري للإعلان عن الصفقات الجديدة والتيشرت الجديد للنادي

مؤتمر صحفي للنادي المصري للإعلان عن الصفقات الجديدة والتيشرت الجديد للنادي

مؤتمر صحفي للنادي المصري للإعلان عن الصفقات الجديدة والتيشرت الجديد للنادي

مؤتمر صحفي للنادي المصري للإعلان عن الصفقات الجديدة والتيشرت الجديد للنادي

مؤتمر صحفي للنادي المصري للإعلان عن الصفقات الجديدة والتيشرت الجديد للنادي

مؤتمر صحفي للنادي المصري للإعلان عن الصفقات الجديدة والتيشرت الجديد للنادي

مؤتمر صحفي للنادي المصري للإعلان عن الصفقات الجديدة والتيشرت الجديد للنادي

مؤتمر صحفي للنادي المصري للإعلان عن الصفقات الجديدة والتيشرت الجديد للنادي

مؤتمر صحفي للنادي المصري للإعلان عن الصفقات الجديدة والتيشرت الجديد للنادي