شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى للصعود للمربع الذهبي بالكأس على حساب نادي مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستدرج الفريق الكروى الأول لنادى الزمالك، نظيره فريق مصر، عند الثامنة مساء السبت، على ملعب استاد السويس الجديد، في المباراة المقررة بينهما ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة الكأس.

ويسعى الزمالك، لتحقيق الفوز والصعود للمربع الذهبى للبطولة، ومحاولة الاحتفاظ بلقبها، فيما يأمل فريق مصر، في تخطى عقبة الزمالك، والصعود لدور الثمانية، خصوصاً أن بطولة الكأس دائماً ما تأتى حافلة بالمفاجآت.

وشهدت التدريبات الأخيرة، للزمالك، حرص البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، على تحفيز لاعبيه، ومطالبتهم بعدم الاستهتار أو التهاون بالمنافس، والسعى لتحقيق فوز كبير، للصعود للمربع الذهبى لبطولة الكأس من ناحية، ولإعطاء رسالة طمأنينة لجماهير الزمالك، قبل مواجهة الأهلى المقبلة، في النهائى الإفريقى.

ورفض باتشيكو، فكرة خوض المباراة بالبدلاء، لتفادى تعرض أي من الأساسيين، للإصابة والغياب عن مواجهة الأهلى، وقرر المدير الفنى، الاعتماد على العناصر الأساسية، من أجل حسم المباراة والصعود للمربع الذهبى، والاحتفاظ باللقب. واطمأن الجهاز الفنى على حالة مصطفى محمد، بعدما اشتكى من حالة الإجهاد عقب مشاركته مع منتخب مصر، أمام توجو، في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

فيما تأكد مشاركة إسلام جابر، في المواجهة، بعد تخلصه من الإجهاد، الذي حاصره خلال الفترة الأخيرة، وخاض على أثره برنامجا تأهيليا في صالة الجيمانزيوم بالنادى.

وينتظر أن يخوض الزمالك المواجهة بتشكيل يضم كلاً من محمد أبوجبل، أحمد عيد، محمود علاء، محمود حمدى الونش، عبدالله جمعة، طارق حامد، وإسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أوباما، شيكابالا، مصطفى محمد.

وعلى الجانب الآخر، أنهى فريق مصر، استعداداته للمواجهة من خلال التدريبات التي أجراها الفريق مؤخراً. ورغم النقص العددى الذي يعانيه الفريق، بسبب عدم وجود 17 لاعبا فقط مع الفريق، إلا أن المدير الفنى للفريق، عقد جلسة مع لاعبيه داخل معسكرهم المغلق، وطالبهم ببذل قصارى جهدهم خلال المواجهة، من أجل تحقيق الفوز على الزمالك، والصعود للمربع الذهبى للبطولة.

وشدد نبيه، على اللاعبين، أنهم لديهم فرصة كبيرة لإثبات وجودهم والتواجد ضمن الفرق الكبيرة في الكأس، وربما تحقيق الفوز في البطولة، حال تخطى عقبة الزمالك.

وشهدت التدريبات الأخيرة، مطالبة نبيه، لاعبيه بفرض رقابة لصيقة على مفاتيح لعب الزمالك، وخصوصاً أحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد، وعدم إعطائهم حرية التحرك، داخل منطقة الجزاء. ووضح من التدريبات أن نبيه، سيعتمد على اللعب بخطة دفاعية من البداية، والاعتماد على الهجمات المرتدة، من أجل محاولة هز شباك الزمالك. وحرص المدير الفنى، على تدريب لاعبيه على ضربات الترجيح، تحسباً للاحتكام إليها خلال المواجهة.