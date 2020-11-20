الامارات | "فيفا" يوقف رئيس اتحاد هايتي مدى الحياة لأسباب صادمة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجمعة إيقاف رئيس اتحاد هايتي للعبة إيف جان-بارت مدى الحياة، لاتهامه بالاعتداء جنسياً على لاعبات قاصرات، وتغريمه مليون فرنك سويسري.

ووجدت الغرفة القضائية لفيفا، التي استلمت ملف القضية منتصف أكتوبر بعد مرحلة التحقيق، أن جان-بارت مذنب "بإساءة استخدام منصبه والتحرش والاعتداء الجنسيين على عدة لاعبات، بينهن قاصرات".

وفي قراره الذي أصدره الأربعاء، قرر القضاء الداخلي لفيفا إيقافه مدى الحياة عن ممارسة "جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي"، مع تغريمه مليون فرنك سويسري، أي 925 ألف يورو.

وأضاف أن الهيئة القضائية تواصل تحقيقاتها ضد "مسؤولين آخرين في الاتحاد الهايتي لكرة القدم"، متورطين "في اعتداءات جنسية ممنهجة ضد لاعبات في الفترة بين عامي 2014 و2020، بصفتهم جناة أو متواطئين أو محرضين". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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