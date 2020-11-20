الامارات | بعد الاخطاء القاتلة.. زيدان يكشف موقف ريال مدريد من فاران

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الاخطاء القاتلة.. زيدان يكشف موقف ريال مدريد من فاران والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مدرب نادي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان اليوم الجمعة أن فريقه لن يتخلى عن مواطنه قلب الدفاع رافايل فاران رغم بدايته الباهتة في الموسم الحالي.

وقال زيدان عشية مباراة فريقه أمام مضيفه فياريال ضمن المرحلة العاشرة من الدوري "نعم، هو غير متاح للانتقال، بالنسبة لي كمدرب، وبالنسبة للنادي، والناس بشكل عام".

وأضاف عن الدولي الفرنسي (27 عاماً) الذي لعب 71 مباراة دولية "ليس بالضرورة أنا فقط. إنه جزء من هذا النادي. كنا محظوظين جداً بإحضاره، بمسيرته وكل ما فعله... بالنسبة لي، موقف النادي واضح".

ورغم بداية غير مقنعة الموسم الحالي مع ريال مدريد حيث ارتكب الكثير من الاخطاء القاتلة، أثار فاران الاهتمام في إنجلترا، وخصوصاً نادي مانشستر يونايتد، وفق الصحافة البريطانية.

ويواجه فاران خطر الغياب عن مباراة غد السبت ضد فياريال بسبب إصابة في الكتف تعرض لها مع منتخب بلاده في مواجهة السويد (4-2) الثلاثاء الماضي في الجولة الاخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري الأمم الأوروبية، حيث اضطر الى ترك مكانه في الشوط الأول لكورت زوما.

وأكد زيدان أن فاران "ليس جاهزاً 100%، كلا.. لكنه يريد اللعب"، خصوصاً مع غياب قائد الفريق سيرخيو راموس الذي أصيب بتمزق في فخذه الأيمن خلال المباراة التي اكتسحت فيها إسبانيا نظيرتها ألمانيا 6-0 في المسابقة القارية الجديدة.

وبقي زيدان ضبابياً بشأن حالة اللاعبين الآخرين الغائبين كداني كارفاخال وناتشو فرنانديز والبرازيليين كاسيميرو وإيدر ميليتاو، والبلجيكي إدين هازار، قبل أن يأسف لازدحام جدول المباريات.

وقال المدرب الفرنسي أن "الروزنامة مزدحمة جداً. بصراحة. أفكر في صحة لاعبي فريقي، لا شيء أكثر. مع كل المباريات التي لدينا، لم يتوقفوا أبداً. الروزنامة مجنونة".



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