الامارات | أسطورة روما توتي يتعافى من فيروس كورونا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الإيطالي فرانشيسكو توتي النجم المعتزل واللاعب السابق في صفوف فريق روما الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 بعد 15 يوما.

وكتب توتي (44 عاماً) عبر منصة تبادل الصور "إنستغرام": "مع بعض الارتياح يمكنني أن أخبرك أنه ليس مجرد نزهة في الحديقة"، مؤكدا أنه شعر بالضعف مع انخفاض في مستويات الأكسجين والشعور بالحمى.

وقال توتي إنه حينما أخبره الأطباء بأنه تعرض لالتهاب رئوي مزدوج مرتبط بكوفيد-19، شعر وكأن الأمر بمثابة ضربة في القلب، مشيرا إلى أنه تمكن من العلاج في المنزل بدلا من المستشفى بفضل التشخيص السريع.

وفي الشهر الماضي توفي إينزو والد توتي عن عمر 76 عاما بسبب فيروس كورونا. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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